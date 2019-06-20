В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными
"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".
Чукча2 написав:В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными
"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".
Чукча2 написав:В Китае выявлены новые случаи манипулирования данными
"Учитывая, что корень проблемы лежит глубоко в системе, манипулирование данными может происходить как в нисходящих, так и в восходящих экономических циклах, - отмечает Эйдан Яо, старший экономист по развивающимся странам Азии в AXA Investment Managers. - И до тех пор, пока экономический рост остается ключевым для нации в целом, полностью устранить мошенничество с данными на низовом уровне политической системы, особенно на уровне городов и префектур, будет сложно".
hxbbgaf написав: Да, на инвестинге об этом беспилотнике никто и не говорит, не выдумывайте. Рост на ФРС. Официально. Реально же идет скупка и не смогли дальше держать.
Ваш инвестинг сейчас спит... Сейчас всё растёт на вероятности конфликта США и Ирана. Brent +4.5%. Доллар к остальным валютам прилично просел. После такого роста, как правило, начинается коррекция. Если ситуация устаканится то можем легко упасть в район 1350 и ниже.... А пока: Trump Warns "You'll Soon Find Out" If US Will Attack
hxbbgaf написав: Да, на инвестинге об этом беспилотнике никто и не говорит, не выдумывайте. Рост на ФРС. Официально. Реально же идет скупка и не смогли дальше держать.
Ваш инвестинг сейчас спит... Сейчас всё растёт на вероятности конфликта США и Ирана. Brent +4.5%. Доллар к остальным валютам прилично просел. После такого роста, как правило, начинается коррекция. Если ситуация устаканится то можем легко упасть в район 1350 и ниже.... А пока: Trump Warns "You'll Soon Find Out" If US Will Attack
Нефть может, но золото выросло вчера вечером еще до дронов сразу после ФРС. Дроны - это обыденная вещь. Может, вы еще скажете, что фонда сегодня вечером выросла из-за страхов войны? Хотя война вполне реальна (хоть в нее пока никто и не верит), так как Трампу надо закошмарить весь мир, только так он надеется удержать доллар на первое время, а если и рухнет, будет оправдание. И обрушение фондового пузыря уже неминуемо и тоже виноват будет Иран, совсем не искусственное его раздутие и жуткие макрофинансовые показатели как то торговый и бюджетный баланс и динамика гос. долга. Да и не зря же Америка столько лет наращивала добычу нефти до беспрецедентных значений. Готовилась.