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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1947194819491950
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:10

  vladus17 написав:
  odessit2007 написав:
  vladus17 написав:Голда 1383!
Жуки, дышите глубже, вы взволнованы :D

1450-1500 спокойно ждем
чего волноваться 8)

Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.
Главное что бы вниз не полетели...


Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.

Подобные колебания придают, лично мне, волнений. Так как есть желание и возможность воспользоваться этим и малость подзаработать.
Хоть в душе я и сам своего рода жук :mrgreen: Но не люблю упускать возможности которые сама судьба дарует :idea:

Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:58

  vladus17 написав:
Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.

Главный вопрос - КОМУ??? :mrgreen: При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:26

  jabba написав:ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).


Даже 2 недели не прошло :mrgreen:
vladus17
 
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  #<1 ... 1947194819491950
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