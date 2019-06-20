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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:10
vladus17 написав: odessit2007 написав: vladus17 написав:Голда 1383!
Жуки, дышите глубже, вы взволнованы
1450-1500 спокойно ждем
чего волноваться
Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.
Главное что бы вниз не полетели...
Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 20 чер, 2019 23:19
kalinavalera1 написав:
Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.
Подобные колебания придают, лично мне, волнений. Так как есть желание и возможность воспользоваться этим и малость подзаработать.
Хоть в душе я и сам своего рода жук
Но не люблю упускать возможности которые сама судьба дарует
Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.
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vladus17
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Додано: Чет 20 чер, 2019 23:58
vladus17 написав:
Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.
Главный вопрос - КОМУ???
При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?
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jabba
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:26
jabba написав:
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Даже 2 недели не прошло
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vladus17
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