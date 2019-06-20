Додано: Чет 20 чер, 2019 23:10

vladus17 написав: odessit2007 написав: vladus17 написав: Голда 1383!

Жуки, дышите глубже, вы взволнованы Жуки, дышите глубже, вы взволнованы

1450-1500 спокойно ждем

чего волноваться 1450-1500 спокойно ждемчего волноваться

Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.

Главное что бы вниз не полетели... Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.Главное что бы вниз не полетели...

Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.