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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:10
vladus17 написав: odessit2007 написав: vladus17 написав:Голда 1383!
Жуки, дышите глубже, вы взволнованы
1450-1500 спокойно ждем
чего волноваться
Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.
Главное что бы вниз не полетели...
Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 20 чер, 2019 23:19
kalinavalera1 написав:
Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.
Подобные колебания придают, лично мне, волнений. Так как есть желание и возможность воспользоваться этим и малость подзаработать.
Хоть в душе я и сам своего рода жук
Но не люблю упускать возможности которые сама судьба дарует
Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.
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vladus17
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Додано: Чет 20 чер, 2019 23:58
vladus17 написав:
Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.
Главный вопрос - КОМУ???
При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?
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jabba
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:26
jabba написав:
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Даже 2 недели не прошло
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vladus17
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:40
hxbbgaf написав:
Нефть может, но золото выросло вчера вечером еще до дронов сразу после ФРС.
Нелепые намёки ФРС не могут разогнать такую волну. Тем более они были отыграны рынками ещё до заседания фед.резерва. Трамп в последний момент отложил нанесение удара по Ирану, и сразу началось падение золота.
hxbbgaf написав:
Дроны - это обыденная вещь.
Именно таких дроной не так много. Это практически самолёт, только без пилота.
Они поднимают до 15 тонн вооружений.
Востаннє редагувалось наблюдательный
в П'ят 21 чер, 2019 09:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:23
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Ждать это конечно хорошо, если не сильно долго.
Главное что бы вниз не полетели...
Слишком резвый рост...
Похоже на загон на фоне новостей о сбитом американском беспилотнике. Trump: Iran Made "A Very Big Mistake" By Shooting Down Drone
да мне как истинному одесситу все равно из за чего это будет
из за арабов темболее плакать не стану
лишь бы цена росла
Трамп слабак
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:34
odessit2007
Сейчас весь мир смотрит, проглотит Трамп эту пилюлю, или нет.
Он сейчас на растяжке. С одной стороны есть обязательства перед Израилем(не допустить ядерного оружия в Иране), с другой стороны ему абсолютно не нужна дорогая нефть, цену на которую может спровоцировать конфликт с Ираном.
У него выборы через год.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:49
Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.
Извините вспомнилось из одного костюмного фильма:- 300 тысяч, да ежели на 200 лет...
- Миша, да разве можно 200 лет прожить?
- А что, маменька, при хорошей-то жизни можно и 200 лет..
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:50
наблюдательный написав:odessit2007
Сейчас весь мир смотрит, проглотит Трамп эту пилюлю, или нет.
Он сейчас на растяжке. С одной стороны есть обязательства перед Израилем(не допустить ядерного оружия в Иране), с другой стороны ему абсолютно не нужна дорогая нефть, цену на которую может спровоцировать конфликт с Ираном.
У него выборы через год.
Ему дорогая нефть как раз нужны - он лоббирует нефтяников. Да и добычу наращивал не зря и он, и Обама. Готовились. Если не к войне, то к гиперинфляции.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:52
наблюдательный написав:
Нелепые намёки ФРС не могут разогнать такую волну. Тем более они были отыграны рынками ещё до заседания фед.резерва. Трамп в последний момент отложил нанесение удара по Ирану, и сразу началось падение золота.
Смотрите на фонду. Если б боялись войны, она бы рухнула. А она выросла сразу после заседания ФРС. Откуда такие сведения? Это ваши фантазии?
наблюдательный написав:
Именно таких дроной не так много. Это практически самолёт, только без пилота.
Они поднимают до 15 тонн вооружений.
И что там было вооружение?
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