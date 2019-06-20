Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.