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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1948194919501951
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:53

  jabba написав:
  vladus17 написав:Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.

Главный вопрос - КОМУ??? :mrgreen: При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?

Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:26

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:
  vladus17 написав:Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.

Главный вопрос - КОМУ??? :mrgreen: При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?

Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет!

К тому, очем я писал на прошлой неделе - была бы биржа, можно было бы усредниться по 1300 и продать пакет по 1400. Для тех, кто вляпался по 1500+ - естественный выход из ситуации. А фонда и сырье растет по прозаически простой причине - четкое понимание рынком того, что ФРС не поднимет (а, возможно, и опустит ставку). Значит, заемные средства подешевеют,а доходность гособлигаций снизится. И сразу началось перекладывание ликвидности из них в другие активы.
Волгарь
 
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  #<1 ... 1948194919501951
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