Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет!
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:53
Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:26
К тому, очем я писал на прошлой неделе - была бы биржа, можно было бы усредниться по 1300 и продать пакет по 1400. Для тех, кто вляпался по 1500+ - естественный выход из ситуации. А фонда и сырье растет по прозаически простой причине - четкое понимание рынком того, что ФРС не поднимет (а, возможно, и опустит ставку). Значит, заемные средства подешевеют,а доходность гособлигаций снизится. И сразу началось перекладывание ликвидности из них в другие активы.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:50
Почитайте неоднократные обращения Трампа к OPEC, где он требовал снижения цен на нефть, так как её высокая цена приближает мировой кризис.
Плюс США, несмотря на рекордную добычу, намного больше потребляют нефти, чем её добывают. При высокой цене на нефть экономика США начнёт стагнировать.
А у Трампа перевыборы не за горами.
Вы не понимаете самых простых вещей....
P.S.
Сейчас ценой на золото управляет геополитика.
Если Трамп в отношении Ирана даст заднюю, и спустит всё на тормозах, то золоту будет дорога одна - вниз. Как я уже писал в район 1350 и ниже. Если Иран начнёт опять бузить и поджигать танкеры, дабы повысить цену на нефть, тогда всё будет наоборот, так как томагавки вспомнят своё предназначение...
И ФРС тут вообще не при делах
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:18
Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?) американская добыча почти полностью покрывает потребление и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно.
З.Ы. Вляпаться по 1500 при цене 1400 - это уже какое-то неуместное слово Вляпаться можно было в гривну в 2013-м году или в рубль или в доллар в начале 2000, после чего он рухнул ко всему.
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