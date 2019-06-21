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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1948194919501951
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:53

  jabba написав:
  vladus17 написав:Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.

Главный вопрос - КОМУ??? :mrgreen: При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?

Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:26

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:
  vladus17 написав:Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.

Главный вопрос - КОМУ??? :mrgreen: При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?

Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет!

К тому, очем я писал на прошлой неделе - была бы биржа, можно было бы усредниться по 1300 и продать пакет по 1400. Для тех, кто вляпался по 1500+ - естественный выход из ситуации. А фонда и сырье растет по прозаически простой причине - четкое понимание рынком того, что ФРС не поднимет (а, возможно, и опустит ставку). Значит, заемные средства подешевеют,а доходность гособлигаций снизится. И сразу началось перекладывание ликвидности из них в другие активы.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:50

  hxbbgaf написав:Ему дорогая нефть как раз нужны - он лоббирует нефтяников. Да и добычу наращивал не зря и он, и Обама. Готовились. Если не к войне, то к гиперинфляции.

Почитайте неоднократные обращения Трампа к OPEC, где он требовал снижения цен на нефть, так как её высокая цена приближает мировой кризис.
Плюс США, несмотря на рекордную добычу, намного больше потребляют нефти, чем её добывают. При высокой цене на нефть экономика США начнёт стагнировать.
А у Трампа перевыборы не за горами.
Вы не понимаете самых простых вещей....

P.S.
Сейчас ценой на золото управляет геополитика.
Если Трамп в отношении Ирана даст заднюю, и спустит всё на тормозах, то золоту будет дорога одна - вниз. Как я уже писал в район 1350 и ниже. Если Иран начнёт опять бузить и поджигать танкеры, дабы повысить цену на нефть, тогда всё будет наоборот, так как томагавки вспомнят своё предназначение...
И ФРС тут вообще не при делах
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:18

Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?) американская добыча почти полностью покрывает потребление и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно.
З.Ы. Вляпаться по 1500 при цене 1400 - это уже какое-то неуместное слово Вляпаться можно было в гривну в 2013-м году или в рубль или в доллар в начале 2000, после чего он рухнул ко всему.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:40

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.

Подобные колебания придают, лично мне, волнений. Так как есть желание и возможность воспользоваться этим и малость подзаработать.
Хоть в душе я и сам своего рода жук :mrgreen: Но не люблю упускать возможности которые сама судьба дарует :idea:

Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.


жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:55

  hxbbgaf написав:Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?) американская добыча почти полностью покрывает потребление и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно.

Трескотнёй о крахе доллара и дефолте США вы на этом форуме занимаетесь уже лет 10. Каждый день одно и тоже . Уже даже не смешно, так как это или диагноз или типичный троллинг...
Жаль что уже нет ДС, который вас за эти дела регулярно банил...
Поэтому не буду тратить на вас своё время. Приведу только пару цифр, дабы развеять ваш очередной фейк.
...Годовой объём добычи нефти в США достиг в 2018 году рекордного уровня и составил 10,96 млн баррелей в сутки, а потребление нефти в среднем около 19,7 млн. баррелей....
https://tass.ru/ekonomika/6314923
Калькулятор вам в руки, дабы было понятно что потребления нефти в США почти в 2 раза превышает её добычу.
Поэтому цена на нефть была, есть и ещё долго будет для США в приоритете, и никакой президент не заинтересован в росте её цены.
США не РФ и не Саудовская Аравия, которые живут за счёт нефти и заинтересованы в росте цен.
Вы регулярно постите явную чушь...

Мой вам совет. Не отвечайте на мои посты,
так как кроме тирады о гос.долге и ужасном торговом балансе США
вам сказать особо нечего.. :mrgreen:
Востаннє редагувалось наблюдательный в П'ят 21 чер, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:50

То в прошлом году, а последние месяца 4 у них постоянно была добыча 12 с чем-то, а потребление 16. Цифры сближаются.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:17

  hxbbgaf написав:То в прошлом году, а последние месяца 4 у них постоянно была добыча 12 с чем-то, а потребление 16. Цифры сближаются.

Я вами поражаюсь...
Вы что думаете, тут одни лохи сидят?
Вы лучше бабушкам на сельском базаре ваши "гениальные" теории рассказывайте
Может они вам и поверят.
На сегодня потребление нефти в США более 21млн.
В Китае около 15млн.
Лень искать официальную статистику США...
Для вас и этот график сойдёт.
https://investbrothers.ru/stata/stata_oil/oil_demand/
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:38

То, наверное, с учетом газового конденсата.
Потребление нефти в США: - 0.041 млн баррелей в день до 16.405 млн
http://www.profinance.ru/news/2019/05/0 ... pasam.html
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