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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1948194919501951 Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:53 jabba написав: vladus17 написав: Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать. Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.

Главный вопрос - КОМУ??? При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому? Главный вопрос - КОМУ???При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?

Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет! Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет! hxbbgaf Повідомлень: 20618 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2034 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:26 hxbbgaf написав: jabba написав: vladus17 написав: Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать. Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.

Главный вопрос - КОМУ??? При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому? Главный вопрос - КОМУ???При таких ценах покупателей нет от слова вообще зато желающих продать задорого полно но опять же - кому?

Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет! Задорого - это фонда американская. В 2-3, а фаанги и в десятки раз выше предыдущего исторического максимума, а золото намного ниже. Не говоря уже о серебре - экстремально недооценено, отношение золота к серебру на максимуме за 100 лет!

К тому, очем я писал на прошлой неделе - была бы биржа, можно было бы усредниться по 1300 и продать пакет по 1400. Для тех, кто вляпался по 1500+ - естественный выход из ситуации. А фонда и сырье растет по прозаически простой причине - четкое понимание рынком того, что ФРС не поднимет (а, возможно, и опустит ставку). Значит, заемные средства подешевеют,а доходность гособлигаций снизится. И сразу началось перекладывание ликвидности из них в другие активы. К тому, очем я писал на прошлой неделе - была бы биржа, можно было бы усредниться по 1300 и продать пакет по 1400. Для тех, кто вляпался по 1500+ - естественный выход из ситуации. А фонда и сырье растет по прозаически простой причине - четкое понимание рынком того, что ФРС не поднимет (а, возможно, и опустит ставку). Значит, заемные средства подешевеют,а доходность гособлигаций снизится. И сразу началось перекладывание ликвидности из них в другие активы. Волгарь Повідомлень: 6668 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:50 hxbbgaf написав: Ему дорогая нефть как раз нужны - он лоббирует нефтяников. Да и добычу наращивал не зря и он, и Обама. Готовились. Если не к войне, то к гиперинфляции. Ему дорогая нефть как раз нужны - он лоббирует нефтяников. Да и добычу наращивал не зря и он, и Обама. Готовились. Если не к войне, то к гиперинфляции.

Почитайте неоднократные обращения Трампа к OPEC, где он требовал снижения цен на нефть, так как её высокая цена приближает мировой кризис.

Плюс США, несмотря на рекордную добычу, намного больше потребляют нефти, чем её добывают. При высокой цене на нефть экономика США начнёт стагнировать.

А у Трампа перевыборы не за горами.

Вы не понимаете самых простых вещей....



P.S.

Сейчас ценой на золото управляет геополитика.

Если Трамп в отношении Ирана даст заднюю, и спустит всё на тормозах, то золоту будет дорога одна - вниз. Как я уже писал в район 1350 и ниже. Если Иран начнёт опять бузить и поджигать танкеры, дабы повысить цену на нефть, тогда всё будет наоборот, так как томагавки вспомнят своё предназначение...

И ФРС тут вообще не при делах Почитайте неоднократные обращения Трампа к OPEC, где он требовал снижения цен на нефть, так как её высокая цена приближает мировой кризис.Плюс США, несмотря на рекордную добычу, намного больше потребляют нефти, чем её добывают. При высокой цене на нефть экономика США начнёт стагнировать.А у Трампа перевыборы не за горами.Вы не понимаете самых простых вещей....P.S.Сейчас ценой на золото управляет геополитика.Если Трамп в отношении Ирана даст заднюю, и спустит всё на тормозах, то золоту будет дорога одна - вниз. Как я уже писал в район 1350 и ниже. Если Иран начнёт опять бузить и поджигать танкеры, дабы повысить цену на нефть, тогда всё будет наоборот, так как томагавки вспомнят своё предназначение...И ФРС тут вообще не при делах наблюдательный

Повідомлень: 3306 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:18 Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?) американская добыча почти полностью покрывает потребление и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно.

З.Ы. Вляпаться по 1500 при цене 1400 - это уже какое-то неуместное слово Вляпаться можно было в гривну в 2013-м году или в рубль или в доллар в начале 2000, после чего он рухнул ко всему. hxbbgaf Повідомлень: 20618 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2034 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:40 vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль. Вы новичок у нас, а то бы знали - золотые жуки никогда не покупают драгметаллы на последние копейки. И даже не на все сбережения. так что волноваться о чем? Я в реале ни одного золотого жука не знаю, но уверен - золотые жуки никогда не голодают, и даже не склонны особо переживать и волноваться. Для меня например, тема золота привлекательна тем, что как раз волноваться не о чем. Хотя время - это да. Играет важную роль.

Подобные колебания придают, лично мне, волнений. Так как есть желание и возможность воспользоваться этим и малость подзаработать.

Хоть в душе я и сам своего рода жук Но не люблю упускать возможности которые сама судьба дарует



Сейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать. Подобные колебания придают, лично мне, волнений. Так как есть желание и возможность воспользоваться этим и малость подзаработать.Хоть в душе я и сам своего рода жукНо не люблю упускать возможности которые сама судьба даруетСейчас возможно одна из этих возможностей. Думаю стоит прокатиться на этой волне. И потихоньку сливать.



жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо. жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо. kalinavalera1

Повідомлень: 4911 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:55 hxbbgaf написав: Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?) американская добыча почти полностью покрывает потребление и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно.

Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?)и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно.

Трескотнёй о крахе доллара и дефолте США вы на этом форуме занимаетесь уже лет 10. Каждый день одно и тоже . Уже даже не смешно, так как это или диагноз или типичный троллинг...

Жаль что уже нет ДС, который вас за эти дела регулярно банил...

Поэтому не буду тратить на вас своё время. Приведу только пару цифр, дабы развеять ваш очередной фейк.

...Годовой объём добычи нефти в США достиг в 2018 году рекордного уровня и составил 10,96 млн баррелей в сутки, а потребление нефти в среднем около 19,7 млн. баррелей....

https://tass.ru/ekonomika/6314923

Калькулятор вам в руки, дабы было понятно что потребления нефти в США почти в 2 раза превышает её добычу.

Поэтому цена на нефть была, есть и ещё долго будет для США в приоритете, и никакой президент не заинтересован в росте её цены.

США не РФ и не Саудовская Аравия, которые живут за счёт нефти и заинтересованы в росте цен.

Вы регулярно постите явную чушь...



Мой вам совет. Не отвечайте на мои посты,

так как кроме тирады о гос.долге и ужасном торговом балансе США

вам сказать особо нечего.. Трескотнёй о крахе доллара и дефолте США вы на этом форуме занимаетесь уже лет 10. Каждый день одно и тоже . Уже даже не смешно, так как это или диагноз или типичный троллинг...Жаль что уже нет ДС, который вас за эти дела регулярно банил...Поэтому не буду тратить на вас своё время. Приведу только пару цифр, дабы развеять ваш очередной фейк.Калькулятор вам в руки, дабы было понятно что потребления нефти в США почти в 2 раза превышает её добычу.Поэтому цена на нефть была, есть и ещё долго будет для США в приоритете, и никакой президент не заинтересован в росте её цены.США не РФ и не Саудовская Аравия, которые живут за счёт нефти и заинтересованы в росте цен.Вы регулярно постите явную чушь...Мой вам совет. Не отвечайте на мои посты,так как кроме тирады о гос.долге и ужасном торговом балансе СШАвам сказать особо нечего.. Востаннє редагувалось наблюдательный в П'ят 21 чер, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз. наблюдательный

Повідомлень: 3306 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:50 То в прошлом году, а последние месяца 4 у них постоянно была добыча 12 с чем-то, а потребление 16. Цифры сближаются. hxbbgaf Повідомлень: 20618 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2034 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:17 hxbbgaf написав: То в прошлом году, а последние месяца 4 у них постоянно была добыча 12 с чем-то, а потребление 16. Цифры сближаются. То в прошлом году, а последние месяца 4 у них постоянно была добыча 12 с чем-то, а потребление 16. Цифры сближаются.

Я вами поражаюсь...

Вы что думаете, тут одни лохи сидят?

Вы лучше бабушкам на сельском базаре ваши "гениальные" теории рассказывайте

Может они вам и поверят.

На сегодня потребление нефти в США более 21млн.

В Китае около 15млн.

Лень искать официальную статистику США...

Для вас и этот график сойдёт.

https://investbrothers.ru/stata/stata_oil/oil_demand/ Я вами поражаюсь...Вы что думаете, тут одни лохи сидят?Вы лучше бабушкам на сельском базаре ваши "гениальные" теории рассказывайтеМожет они вам и поверят.В Китае около 15млн.Лень искать официальную статистику США...Для вас и этот график сойдёт. наблюдательный

Повідомлень: 3306 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:38

Потребление нефти в США: - 0.041 млн баррелей в день до 16.405 млн

http://www.profinance.ru/news/2019/05/0 ... pasam.html То, наверное, с учетом газового конденсата.Потребление нефти в США: - 0.041 млн баррелей в день до 16.405 млн hxbbgaf Повідомлень: 20618 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2034 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1948194919501951 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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