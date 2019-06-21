kalinavalera1 написав:жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо.
Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива
Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает.