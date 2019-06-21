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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1949195019511952
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:34

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо.

Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива :idea:

Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает. :mrgreen:
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