Додано: Нед 23 чер, 2019 10:52

vladus17 написав: Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива

Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает. Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для сливаТак как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает.

Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился, макрофинансовые показатели США ужасны, бюджетный дефицит для мая побил исторический рекорд, не говоря уже о торговом балансе и гос. долге, экономика замедляется, индекс PMI падает, уже заговорили о снижении ставки, а тут еще и война с Ираном назревает. Так что это финальная стадия пузыря. В т.ч. и доллара, вот график 2012-го года, пока что примерно он остается в силе:Бывает, но не в нашем случае. Переоценена сейчас амер. фонда, которая в разы выше прошлого исторического пика на пузыре 2007-го года, о золоте, которое на прошлом пике было 1920, этого не скажешь, а тем более о серебре, которое 40 лет назад стоило в 3 раза дороже чем сейчас.