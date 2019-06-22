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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1949195019511952
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:34

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо.

Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива :idea:

Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает. :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:52

  vladus17 написав:Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива :idea:
Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает. :mrgreen:

Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился, макрофинансовые показатели США ужасны, бюджетный дефицит для мая побил исторический рекорд, не говоря уже о торговом балансе и гос. долге, экономика замедляется, индекс PMI падает, уже заговорили о снижении ставки, а тут еще и война с Ираном назревает. Так что это финальная стадия пузыря. В т.ч. и доллара, вот график 2012-го года, пока что примерно он остается в силе:
http://ru.elwaver.com/wp-content/upload ... Global.png
Бывает, но не в нашем случае. Переоценена сейчас амер. фонда, которая в разы выше прошлого исторического пика на пузыре 2007-го года, о золоте, которое на прошлом пике было 1920, этого не скажешь, а тем более о серебре, которое 40 лет назад стоило в 3 раза дороже чем сейчас.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:04

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился,

Бакс начал дорожать ко всему (евро,нефть,золото и прч) еще где то летом 2014го. Выходит что 10ти летний цикл закончится только в 2024, а пока мы в самом разгаре дорожая!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:51

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился,

Бакс начал дорожать ко всему (евро,нефть,золото и прч) еще где то летом 2014го. Выходит что 10ти летний цикл закончится только в 2024, а пока мы в самом разгаре дорожая!

В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
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  #<1 ... 1949195019511952
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