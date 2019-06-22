Додано: Нед 23 чер, 2019 17:24

vladus17 написав: hxbbgaf написав: В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд. В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.

Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.



А если сравнить нефть с золотом то нужно продавать золото и покупать нефть...

https://www.macrotrends.net/1380/gold-t ... ical-chart Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.А если сравнить нефть с золотом то нужно продавать золото и покупать нефть...

Если покупать нефть, это совсем не значит продавать золота, а скорей наоборот. Если б вы привели долгосрочный график нефти и золото в сравнении, то было бы видно, что цена связана, просто нефть более волатильна. Нефть выросла с 98-го года по 2008-й с 8 долларов до 146 - это почти в 18 раз, золото выросло всего в 7 раз и пик был на 3 года позже. Потом нефть упала до 27 долларов в январе 2016-го и золото до 1050 на месяц раньше. Теперь и то, и то снова смотрит вверх.Так что продавать надо доллар и амер. фонду, а не золото. А покупать надо серебро - оно сейчас наиболее недооценено.