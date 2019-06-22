kalinavalera1 написав:жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо.
Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива
Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает.
vladus17 написав:Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает.
Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился, макрофинансовые показатели США ужасны, бюджетный дефицит для мая побил исторический рекорд, не говоря уже о торговом балансе и гос. долге, экономика замедляется, индекс PMI падает, уже заговорили о снижении ставки, а тут еще и война с Ираном назревает. Так что это финальная стадия пузыря. В т.ч. и доллара, вот график 2012-го года, пока что примерно он остается в силе: http://ru.elwaver.com/wp-content/upload ... Global.png Бывает, но не в нашем случае. Переоценена сейчас амер. фонда, которая в разы выше прошлого исторического пика на пузыре 2007-го года, о золоте, которое на прошлом пике было 1920, этого не скажешь, а тем более о серебре, которое 40 лет назад стоило в 3 раза дороже чем сейчас.
hxbbgaf написав:Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился,
Бакс начал дорожать ко всему (евро,нефть,золото и прч) еще где то летом 2014го. Выходит что 10ти летний цикл закончится только в 2024, а пока мы в самом разгаре дорожая!
В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
hxbbgaf написав:В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.
hxbbgaf написав:В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.
Если покупать нефть, это совсем не значит продавать золота, а скорей наоборот. Если б вы привели долгосрочный график нефти и золото в сравнении, то было бы видно, что цена связана, просто нефть более волатильна. Нефть выросла с 98-го года по 2008-й с 8 долларов до 146 - это почти в 18 раз, золото выросло всего в 7 раз и пик был на 3 года позже. Потом нефть упала до 27 долларов в январе 2016-го и золото до 1050 на месяц раньше. Теперь и то, и то снова смотрит вверх. Так что продавать надо доллар и амер. фонду, а не золото. А покупать надо серебро - оно сейчас наиболее недооценено.
hxbbgaf написав:В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.
Если покупать нефть, это совсем не значит продавать золота, а скорей наоборот. Если б вы привели долгосрочный график нефти и золото в сравнении, то было бы видно, что цена связана, просто нефть более волатильна. Нефть выросла с 98-го года по 2008-й с 8 долларов до 146 - это почти в 18 раз, золото выросло всего в 7 раз и пик был на 3 года позже. Потом нефть упала до 27 долларов в январе 2016-го и золото до 1050 на месяц раньше. Теперь и то, и то снова смотрит вверх. Так что продавать надо доллар и амер. фонду, а не золото. А покупать надо серебро - оно сейчас наиболее недооценено.
Нужно смотреть не с 1998го года, а за последние лет 100. На графике (поищите) можно увидить что золото и нефть обычно торговались на уровнях 2грамма золота за бочку нефти. Сейчас же при цене нефти WTI около 58долларов за бочку, золото должно стоить 58/2=28 долларов за грамм. А не 44 доллара как сейчас. Если бы была возможность, я бы сейчас продал золото на бирже по 44 и купил акции нефтеных компаний. Но увы, в Украине, для меня нет возможности это сделать. П.С. Серебро же никому не нужно,и цена на него соответственная... Такой крутой актив что через 40 лет цена может быть ниже чем сейчас (если посмотреть что было 40 лет назад с вашего же примера)