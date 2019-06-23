hxbbgaf написав:

Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?) американская добыча почти полностью покрывает потребление и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно.З.Ы. Вляпаться по 1500 при цене 1400 - это уже какое-то неуместное слово Вляпаться можно было в гривну в 2013-м году или в рубль или в доллар в начале 2000, после чего он рухнул ко всему.