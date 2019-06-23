kalinavalera1 написав:жуки обычно покупают на долгосрок - не на хаях конечно. И потом ждут час Х. Когда будет заманчивая или запланированная цена. Как раз волноваться тут противопоказано , на сколько я понимаю. А ждать приходится долго - 1 или 5 или 10 лет. Что касается алгоритма " сегодня купил- завтра продал" - это не золотые жуки. Имхо.
Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива
Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает.
vladus17 написав:Та то не важно. Суть в том что держатили желтого железа имеют шанс малость-малость разбогатеть ,если не профукают момент для слива Так как любой актив бывает переоцененным,и даже золото с серебром, -да, да хбебегав, и такое бывает.
Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился, макрофинансовые показатели США ужасны, бюджетный дефицит для мая побил исторический рекорд, не говоря уже о торговом балансе и гос. долге, экономика замедляется, индекс PMI падает, уже заговорили о снижении ставки, а тут еще и война с Ираном назревает. Так что это финальная стадия пузыря. В т.ч. и доллара, вот график 2012-го года, пока что примерно он остается в силе: http://ru.elwaver.com/wp-content/upload ... Global.png Бывает, но не в нашем случае. Переоценена сейчас амер. фонда, которая в разы выше прошлого исторического пика на пузыре 2007-го года, о золоте, которое на прошлом пике было 1920, этого не скажешь, а тем более о серебре, которое 40 лет назад стоило в 3 раза дороже чем сейчас.
hxbbgaf написав:Не профукать момент для слива сейчас надо владельцам всех американских бумаг, 10-летний цикл их роста закончился,
Бакс начал дорожать ко всему (евро,нефть,золото и прч) еще где то летом 2014го. Выходит что 10ти летний цикл закончится только в 2024, а пока мы в самом разгаре дорожая!
В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
hxbbgaf написав:В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.
hxbbgaf написав:В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.
Если покупать нефть, это совсем не значит продавать золота, а скорей наоборот. Если б вы привели долгосрочный график нефти и золото в сравнении, то было бы видно, что цена связана, просто нефть более волатильна. Нефть выросла с 98-го года по 2008-й с 8 долларов до 146 - это почти в 18 раз, золото выросло всего в 7 раз и пик был на 3 года позже. Потом нефть упала до 27 долларов в январе 2016-го и золото до 1050 на месяц раньше. Теперь и то, и то снова смотрит вверх. Так что продавать надо доллар и амер. фонду, а не золото. А покупать надо серебро - оно сейчас наиболее недооценено.
hxbbgaf написав:В 2008-м он начал. Скоко там евро было, фунт и другие валюты и нефть в начале 2008-го, а недвига. И фонда дорожает с марта 2009-го. Позже (в 2011-м, тоже уже 8 лет) пик был только у драг. металлов. Но с 10-летними циклами я имел ввиду в первую очередь фонду, там это наиболее четко прослеживается. Тем более что 10 лет беспрерывного роста фонды - это исторический рекорд.
Вместо еврика (что по сути тоже бумага) лучше сравнивать с нефтю и золотом.
Если покупать нефть, это совсем не значит продавать золота, а скорей наоборот. Если б вы привели долгосрочный график нефти и золото в сравнении, то было бы видно, что цена связана, просто нефть более волатильна. Нефть выросла с 98-го года по 2008-й с 8 долларов до 146 - это почти в 18 раз, золото выросло всего в 7 раз и пик был на 3 года позже. Потом нефть упала до 27 долларов в январе 2016-го и золото до 1050 на месяц раньше. Теперь и то, и то снова смотрит вверх. Так что продавать надо доллар и амер. фонду, а не золото. А покупать надо серебро - оно сейчас наиболее недооценено.
Нужно смотреть не с 1998го года, а за последние лет 100. На графике (поищите) можно увидить что золото и нефть обычно торговались на уровнях 2грамма золота за бочку нефти. Сейчас же при цене нефти WTI около 58долларов за бочку, золото должно стоить 58/2=28 долларов за грамм. А не 44 доллара как сейчас. Если бы была возможность, я бы сейчас продал золото на бирже по 44 и купил акции нефтеных компаний. Но увы, в Украине, для меня нет возможности это сделать. П.С. Серебро же никому не нужно,и цена на него соответственная... Такой крутой актив что через 40 лет цена может быть ниже чем сейчас (если посмотреть что было 40 лет назад с вашего же примера)
hxbbgaf написав:Вы трещите одно и то же, не замечая аргументов от того, что золото выросло сразу после заседания ФРС, а не на следующий день, когда сбили беспилотник, до того, что сейчас впервые почти за 50 лет (а не припомните, что произошло с золотом и долларом почти 50 лет назад?) американская добыча почти полностью покрывает потребление и 11 лет они ее наращивали, наверняка, не просто так, а оттягивали кризис специально для того, чтоб подготовиться к его самой сокрушительной финальной части. И еще и верите в байки об отказе от бомбардировок в последнюю минуту - это смешно. З.Ы. Вляпаться по 1500 при цене 1400 - это уже какое-то неуместное слово Вляпаться можно было в гривну в 2013-м году или в рубль или в доллар в начале 2000, после чего он рухнул ко всему.
Гляньте сюда https://ru.investing.com/commodities/gold 1500 - это уровень СЕНТЯБРЯ 2013 г, т.е. 5 лет и 9 месяцев назад. С тех пор золото НИ РАЗУ не достигало этого значения. ВОТ ЭТО И ЗНАЧИТ ВЛЯПАТЬСЯ (И ЗАСТРЯТЬ)
vladus17 написав:Нужно смотреть не с 1998го года, а за последние лет 100. На графике (поищите) можно увидить что золото и нефть обычно торговались на уровнях 2грамма золота за бочку нефти. Сейчас же при цене нефти WTI около 58долларов за бочку, золото должно стоить 58/2=28 долларов за грамм. А не 44 доллара как сейчас. Если бы была возможность, я бы сейчас продал золото на бирже по 44 и купил акции нефтеных компаний. Но увы, в Украине, для меня нет возможности это сделать. П.С. Серебро же никому не нужно,и цена на него соответственная... Такой крутой актив что через 40 лет цена может быть ниже чем сейчас (если посмотреть что было 40 лет назад с вашего же примера)
Не всегда 2. в 50-х и 60-х было где-то 1.80, да и потом по-разному было, а в 30-х и 40-х до 47-го года было 1, в 1933-м было даже 0.67. И почему вы смотрите WTI, а не Brent, который на 7 долларов дороже? Сплошная манипуляция. Похоже, вы продали все золото подешевке по 1290 и по 1340. И добыча нефти развивается гораздо более бурно чем золота. Чего стоит только сланцевая нефть и нефтяные морские платформы. У вас двойные стандарты - и переоценено (по-вашему) плохо, и недооценено плохо. Разберитесь уже. Серебро сейчас гораздо более недооценено чем нефть.
Волгарь написав:Гляньте сюда https://ru.investing.com/commodities/gold 1500 - это уровень СЕНТЯБРЯ 2013 г, т.е. 5 лет и 9 месяцев назад. С тех пор золото НИ РАЗУ не достигало этого значения. ВОТ ЭТО И ЗНАЧИТ ВЛЯПАТЬСЯ (И ЗАСТРЯТЬ)
Ложь какая-то. В сентябре 2013-го цена была 1350-1400, 1500 не было. Гораздо больше можно было вляпаться, если купить в сентябре 2013-го гривну или рубль или недвигу в Киеве или Москве. Все попадало в 2-3 раза. Фунт рухнул на несколько десятков процентов, евро упало процентов на 10, нефть процентов на 30-40. Тут уже в пору устраивать конкурс, кто найдет хоть что-то, что выросло. Разве что биток, но это финансовая пирамида как и американская фонда, которая еще и планомерно раздувалась печатным станком, а так американцы устроили загон в бакс, такое периодически происходит, чтоб у людей опять появилась вера, что в баксе можно хранить деньги, а потом всех кинуть.