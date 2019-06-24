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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1950195119521953
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:12

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Нужно смотреть не с 1998го года, а за последние лет 100. На графике (поищите) можно увидить что золото и нефть обычно торговались на уровнях 2грамма золота за бочку нефти. Сейчас же при цене нефти WTI около 58долларов за бочку, золото должно стоить 58/2=28 долларов за грамм. А не 44 доллара как сейчас.
Если бы была возможность, я бы сейчас продал золото на бирже по 44 и купил акции нефтеных компаний. Но увы, в Украине, для меня нет возможности это сделать.
П.С. Серебро же никому не нужно,и цена на него соответственная...
Такой крутой актив что через 40 лет цена может быть ниже чем сейчас (если посмотреть что было 40 лет назад с вашего же примера)

Не всегда 2. в 50-х и 60-х было где-то 1.80, да и потом по-разному было, а в 30-х и 40-х до 47-го года было 1, в 1933-м было даже 0.67. И почему вы смотрите WTI, а не Brent, который на 7 долларов дороже? Сплошная манипуляция. Похоже, вы продали все золото подешевке по 1290 и по 1340. И добыча нефти развивается гораздо более бурно чем золота. Чего стоит только сланцевая нефть и нефтяные морские платформы.
У вас двойные стандарты - и переоценено (по-вашему) плохо, и недооценено плохо. Разберитесь уже. Серебро сейчас гораздо более недооценено чем нефть.

Не стоит прибегать к столь сомнительным историческим параллелям. 100 лет назад пуд пшеницы стоил рубль (0,7742 г золота), а 40 пудов почти точно унцию. Сейчас за унцию можно купить 6 т. пшеницы - 370 пудов.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:36

Пшеница тут ни при чем, ее не добывают. И она сейчас тоже очень недооценена.
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