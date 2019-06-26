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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1950195119521953 Додано: Пон 24 чер, 2019 15:12 hxbbgaf написав: vladus17 написав: Нужно смотреть не с 1998го года, а за последние лет 100. На графике (поищите) можно увидить что золото и нефть обычно торговались на уровнях 2грамма золота за бочку нефти. Сейчас же при цене нефти WTI около 58долларов за бочку, золото должно стоить 58/2=28 долларов за грамм. А не 44 доллара как сейчас.

Если бы была возможность, я бы сейчас продал золото на бирже по 44 и купил акции нефтеных компаний. Но увы, в Украине, для меня нет возможности это сделать.

П.С. Серебро же никому не нужно,и цена на него соответственная...

Такой крутой актив что через 40 лет цена может быть ниже чем сейчас (если посмотреть что было 40 лет назад с вашего же примера) Нужно смотреть не с 1998го года, а за последние лет 100. На графике (поищите) можно увидить что золото и нефть обычно торговались на уровнях 2грамма золота за бочку нефти. Сейчас же при цене нефти WTI около 58долларов за бочку, золото должно стоить 58/2=28 долларов за грамм. А не 44 доллара как сейчас.Если бы была возможность, я бы сейчас продал золото на бирже по 44 и купил акции нефтеных компаний. Но увы, в Украине, для меня нет возможности это сделать.П.С. Серебро же никому не нужно,и цена на него соответственная...Такой крутой актив что через 40 лет цена может быть ниже чем сейчас (если посмотреть что было 40 лет назад с вашего же примера)

Не всегда 2. в 50-х и 60-х было где-то 1.80, да и потом по-разному было, а в 30-х и 40-х до 47-го года было 1, в 1933-м было даже 0.67. И почему вы смотрите WTI, а не Brent, который на 7 долларов дороже? Сплошная манипуляция. Похоже, вы продали все золото подешевке по 1290 и по 1340. И добыча нефти развивается гораздо более бурно чем золота. Чего стоит только сланцевая нефть и нефтяные морские платформы.

У вас двойные стандарты - и переоценено (по-вашему) плохо, и недооценено плохо. Разберитесь уже. Серебро сейчас гораздо более недооценено чем нефть. Не всегда 2. в 50-х и 60-х было где-то 1.80, да и потом по-разному было, а в 30-х и 40-х до 47-го года было 1, в 1933-м было даже 0.67. И почему вы смотрите WTI, а не Brent, который на 7 долларов дороже? Сплошная манипуляция. Похоже, вы продали все золото подешевке по 1290 и по 1340. И добыча нефти развивается гораздо более бурно чем золота. Чего стоит только сланцевая нефть и нефтяные морские платформы.У вас двойные стандарты - и переоценено (по-вашему) плохо, и недооценено плохо. Разберитесь уже. Серебро сейчас гораздо более недооценено чем нефть.

Не стоит прибегать к столь сомнительным историческим параллелям. 100 лет назад пуд пшеницы стоил рубль (0,7742 г золота), а 40 пудов почти точно унцию. Сейчас за унцию можно купить 6 т. пшеницы - 370 пудов. Не стоит прибегать к столь сомнительным историческим параллелям. 100 лет назад пуд пшеницы стоил рубль (0,7742 г золота), а 40 пудов почти точно унцию. Сейчас за унцию можно купить 6 т. пшеницы - 370 пудов. Волгарь Повідомлень: 6694 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2019 21:36 Пшеница тут ни при чем, ее не добывают. И она сейчас тоже очень недооценена. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20626 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 12:05 Последняя американская статистика.. Индикатор уверенности потребителей 121.5 ожидалось131.2. Продажи новостроек, млн. 0.626 ожидалось 0.68. Нет никаких причин для падения драгов и роста фонды. Это манипулятивое накручивание для видимости позитива перед саммитом.

И никакая торговая сделка и никакие пошлины не помогут, основная причина ужасного торгового баланса, бюджетного дефицита, долга и других бед американской экономики - это переоцененный доллар, завышеные зарплаты и желание кушать за весь мир, а не китайцы. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20626 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:53 vladus17 написав: А если сравнить нефть с золотом то нужно продавать золото и покупать нефть...

https://www.macrotrends.net/1380/gold-t ... ical-chart А если сравнить нефть с золотом то нужно продавать золото и покупать нефть... Я узнавал в банке, нет у них ячеек с цистернами. Я узнавал в банке, нет у них ячеек с цистернами. в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1235 З нами з: 25.09.08 Подякував: 464 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 08:47 Richi написав: vladus17 написав: А если сравнить нефть с золотом то нужно продавать золото и покупать нефть...

https://www.macrotrends.net/1380/gold-t ... ical-chart А если сравнить нефть с золотом то нужно продавать золото и покупать нефть... Я узнавал в банке, нет у них ячеек с цистернами. Я узнавал в банке, нет у них ячеек с цистернами.

Попробуйте акции нефтяных компаний. Попробуйте акции нефтяных компаний. vladus17 Повідомлень: 899 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 13:33 На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.

1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.

2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.

3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.

4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью. potter Повідомлень: 1872 З нами з: 16.03.09 Подякував: 312 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:05 potter написав: На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.

1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.

2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют , что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.

3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.

4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью. На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.2. Аналитики банка Standard Chartered, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.3. В РФоб отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.4.о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.

Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.

И всего один факт. Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.И всего один факт. Волгарь Повідомлень: 6694 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:21 potter написав: На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.

1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.

2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.

3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.

4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью. На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.

Девальвация доллара капец доверию. Девальвация доллара капец доверию. Nickmess Повідомлень: 3466 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 14:22 Тем временем в киеве 100 от 1412 сегодня. В гривне почти не изменилось с времен 1260 . Аж удивился Nickmess Повідомлень: 3466 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1950195119521953 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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