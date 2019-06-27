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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:12
hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Нужно смотреть не с 1998го года, а за последние лет 100. На графике (поищите) можно увидить что золото и нефть обычно торговались на уровнях 2грамма золота за бочку нефти. Сейчас же при цене нефти WTI около 58долларов за бочку, золото должно стоить 58/2=28 долларов за грамм. А не 44 доллара как сейчас.
Если бы была возможность, я бы сейчас продал золото на бирже по 44 и купил акции нефтеных компаний. Но увы, в Украине, для меня нет возможности это сделать.
П.С. Серебро же никому не нужно,и цена на него соответственная...
Такой крутой актив что через 40 лет цена может быть ниже чем сейчас (если посмотреть что было 40 лет назад с вашего же примера)
Не всегда 2. в 50-х и 60-х было где-то 1.80, да и потом по-разному было, а в 30-х и 40-х до 47-го года было 1, в 1933-м было даже 0.67. И почему вы смотрите WTI, а не Brent, который на 7 долларов дороже? Сплошная манипуляция. Похоже, вы продали все золото подешевке по 1290 и по 1340. И добыча нефти развивается гораздо более бурно чем золота. Чего стоит только сланцевая нефть и нефтяные морские платформы.
У вас двойные стандарты - и переоценено (по-вашему) плохо, и недооценено плохо. Разберитесь уже. Серебро сейчас гораздо более недооценено чем нефть.
Не стоит прибегать к столь сомнительным историческим параллелям. 100 лет назад пуд пшеницы стоил рубль (0,7742 г золота), а 40 пудов почти точно унцию. Сейчас за унцию можно купить 6 т. пшеницы - 370 пудов.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 21:36
Пшеница тут ни при чем, ее не добывают. И она сейчас тоже очень недооценена.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:05
Последняя американская статистика.. Индикатор уверенности потребителей 121.5 ожидалось131.2. Продажи новостроек, млн. 0.626 ожидалось 0.68. Нет никаких причин для падения драгов и роста фонды. Это манипулятивое накручивание для видимости позитива перед саммитом.
И никакая торговая сделка и никакие пошлины не помогут, основная причина ужасного торгового баланса, бюджетного дефицита, долга и других бед американской экономики - это переоцененный доллар, завышеные зарплаты и желание кушать за весь мир, а не китайцы.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:53
Я узнавал в банке, нет у них ячеек с цистернами.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:33
На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.
1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.
2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.
3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.
4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.
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potter
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:05
potter написав:
На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.
1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.
2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют
, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.
3. В РФ подали законопроект,
об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.
4. Ходят слухи
о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.
Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.
И всего один факт.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:21
potter написав:
На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.
1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.
2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.
3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.
4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.
Девальвация доллара капец доверию.
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Nickmess
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Додано: Чет 27 чер, 2019 14:22
Тем временем в киеве 100 от 1412 сегодня. В гривне почти не изменилось с времен 1260 . Аж удивился
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Nickmess
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:15
Nickmess написав:
Девальвация доллара капец доверию.
От этого никуда не денешься, когда доллар переоценен. Его нельзя накручивать до бесконечности с такими долгом, торговым балансом и бюджетным дефицитом и замедляющейся экономикой (взять последние 3 дня, почти вся статистика красная). Поэтому я и думаю, что, когда придет время крутого девала, доллар просто сразу обесценят в разы, чтоб никто ничего не успел. Или в худшем случае вообще отменят или объявят дефолт.
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