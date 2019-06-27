Волгарь написав:potter написав:На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.
1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.
2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.
3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.
4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.
Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.
И всего один факт.
Для меня очень ценен пост Поттера. И слухи - это тоже факт. Если образуется слух - значит был к этому повод. Конечно есть ФАКТЫ - когда слухи распространяют с умыслом и они обманные и манипулятивные. Но все это факты и очень интересные. Со временем - или будут другие звоночки по этой теме - и можно сделать выводы, или других фактов н будет и тогда этот факт не стоит принимать во внимание. Любопытно было бы узнать чей это банк - который манипулировал золотом. На счет девальвации доллара на 27% не исключаю. Давно пора. Любые бумажные деньги подвергаются инфляции. И доллар тоже подвергался, но доверия пока не утратил. Возможно благодаря меткому PR. Поттер назвал те факты , которые могут сыграть роль. И в этом направлении есть смысл наблюдать - не появятся ли еще звоночки.
А в чем связь отмены налога на продажу - покупку золото в РФ и " кардинальное изменение мировой финансовой системы" - ?