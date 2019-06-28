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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1951195219531954 Додано: Чет 27 чер, 2019 23:38 Волгарь написав: potter написав: На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.

1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.

2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют , что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.

3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.

4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью. На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.2. Аналитики банка Standard Chartered, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.3. В РФоб отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.4.о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.

Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.

И всего один факт. Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.И всего один факт.



Для меня очень ценен пост Поттера. И слухи - это тоже факт. Если образуется слух - значит был к этому повод. Конечно есть ФАКТЫ - когда слухи распространяют с умыслом и они обманные и манипулятивные. Но все это факты и очень интересные. Со временем - или будут другие звоночки по этой теме - и можно сделать выводы, или других фактов н будет и тогда этот факт не стоит принимать во внимание. Любопытно было бы узнать чей это банк - который манипулировал золотом. На счет девальвации доллара на 27% не исключаю. Давно пора. Любые бумажные деньги подвергаются инфляции. И доллар тоже подвергался, но доверия пока не утратил. Возможно благодаря меткому PR. Поттер назвал те факты , которые могут сыграть роль. И в этом направлении есть смысл наблюдать - не появятся ли еще звоночки.

А в чем связь отмены налога на продажу - покупку золото в РФ и " кардинальное изменение мировой финансовой системы" - ? Для меня очень ценен пост Поттера. И слухи - это тоже факт. Если образуется слух - значит был к этому повод. Конечно есть ФАКТЫ - когда слухи распространяют с умыслом и они обманные и манипулятивные. Но все это факты и очень интересные. Со временем - или будут другие звоночки по этой теме - и можно сделать выводы, или других фактов н будет и тогда этот факт не стоит принимать во внимание. Любопытно было бы узнать чей это банк - который манипулировал золотом. На счет девальвации доллара на 27% не исключаю. Давно пора. Любые бумажные деньги подвергаются инфляции. И доллар тоже подвергался, но доверия пока не утратил. Возможно благодаря меткому PR. Поттер назвал те факты , которые могут сыграть роль. И в этом направлении есть смысл наблюдать - не появятся ли еще звоночки.А в чем связь отмены налога на продажу - покупку золото в РФ и " кардинальное изменение мировой финансовой системы" - ? kalinavalera1

Повідомлень: 4914 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:17 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: potter написав: На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.

1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.

2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют , что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.

3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.

4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью. На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.2. Аналитики банка Standard Chartered, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.3. В РФоб отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.4.о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.

Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.

И всего один факт. Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.И всего один факт.



Для меня очень ценен пост Поттера. И слухи - это тоже факт. Если образуется слух - значит был к этому повод. Конечно есть ФАКТЫ - когда слухи распространяют с умыслом и они обманные и манипулятивные. Но все это факты и очень интересные. Со временем - или будут другие звоночки по этой теме - и можно сделать выводы, или других фактов н будет и тогда этот факт не стоит принимать во внимание. Любопытно было бы узнать чей это банк - который манипулировал золотом. На счет девальвации доллара на 27% не исключаю. Давно пора. Любые бумажные деньги подвергаются инфляции. И доллар тоже подвергался, но доверия пока не утратил. Возможно благодаря меткому PR. Поттер назвал те факты , которые могут сыграть роль. И в этом направлении есть смысл наблюдать - не появятся ли еще звоночки.

А в чем связь отмены налога на продажу - покупку золото в РФ и " кардинальное изменение мировой финансовой системы" - ? Для меня очень ценен пост Поттера. И слухи - это тоже факт. Если образуется слух - значит был к этому повод. Конечно есть ФАКТЫ - когда слухи распространяют с умыслом и они обманные и манипулятивные. Но все это факты и очень интересные. Со временем - или будут другие звоночки по этой теме - и можно сделать выводы, или других фактов н будет и тогда этот факт не стоит принимать во внимание. Любопытно было бы узнать чей это банк - который манипулировал золотом. На счет девальвации доллара на 27% не исключаю. Давно пора. Любые бумажные деньги подвергаются инфляции. И доллар тоже подвергался, но доверия пока не утратил. Возможно благодаря меткому PR. Поттер назвал те факты , которые могут сыграть роль. И в этом направлении есть смысл наблюдать - не появятся ли еще звоночки.А в чем связь отмены налога на продажу - покупку золото в РФ и " кардинальное изменение мировой финансовой системы" - ?

Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.

Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8. Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8. Волгарь Повідомлень: 6704 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:44 Волгарь написав: Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.

Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8. Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8.

Да, их печатные станки выкупают эти трежеря. Проблемы могут начаться совсем с другой стороны - со стороны гиперинфляции. И если будет такая угроза, Трамп может просто объявить дефолт. Вот в ближайшие месяца 3-4 как раз эпопея с долговым потолком. Да, их печатные станки выкупают эти трежеря. Проблемы могут начаться совсем с другой стороны - со стороны гиперинфляции. И если будет такая угроза, Трамп может просто объявить дефолт. Вот в ближайшие месяца 3-4 как раз эпопея с долговым потолком. hxbbgaf Повідомлень: 20630 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:16 hxbbgaf написав: Волгарь написав: Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.

Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8. Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8.

Да, их печатные станки выкупают эти трежеря. Проблемы могут начаться совсем с другой стороны - со стороны гиперинфляции. И если будет такая угроза, Трамп может просто объявить дефолт. Вот в ближайшие месяца 3-4 как раз эпопея с долговым потолком. Да, их печатные станки выкупают эти трежеря. Проблемы могут начаться совсем с другой стороны - со стороны гиперинфляции. И если будет такая угроза, Трамп может просто объявить дефолт. Вот в ближайшие месяца 3-4 как раз эпопея с долговым потолком.

Я Вам много раз с цифрами на руках показывал, что ФРС НЕ ПЕЧАТАЕТ денег.

За последние 3 года денежная база (т.е. количество физичсеки существующих наличных и безналичных долларов ФРС) снизилась на 600 млрд. - почти на 1/6.

И дефолта НЕ БУДЕТ. Дефолт - это отказ обслуживать свои обязательства. Но все американские облигации номинированы в долларах, поэтому в ХУДШЕМ СЛУЧАЕ их и оплатят вновь эмитированными же долларами. Но это будет НЕ СКОРО - пока будет просто расти доходность обязательств. Я Вам много раз с цифрами на руках показывал, что ФРС НЕ ПЕЧАТАЕТ денег.За последние 3 года денежная база (т.е. количество физичсеки существующих наличных и безналичных долларов ФРС) снизилась на 600 млрд. - почти на 1/6.И дефолта НЕ БУДЕТ. Дефолт - это отказ обслуживать свои обязательства. Но все американские облигации номинированы в долларах, поэтому в ХУДШЕМ СЛУЧАЕ их и оплатят вновь эмитированными же долларами. Но это будет НЕ СКОРО - пока будет просто расти доходность обязательств. Волгарь Повідомлень: 6704 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:34 Волгарь написав: Я Вам много раз с цифрами на руках показывал, что ФРС НЕ ПЕЧАТАЕТ денег.

За последние 3 года денежная база (т.е. количество физичсеки существующих наличных и безналичных долларов ФРС) снизилась на 600 млрд. - почти на 1/6.

И дефолта НЕ БУДЕТ. Дефолт - это отказ обслуживать свои обязательства. Но все американские облигации номинированы в долларах, поэтому в ХУДШЕМ СЛУЧАЕ их и оплатят вновь эмитированными же долларами. Но это будет НЕ СКОРО - пока будет просто расти доходность обязательств. Я Вам много раз с цифрами на руках показывал, что ФРС НЕ ПЕЧАТАЕТ денег.За последние 3 года денежная база (т.е. количество физичсеки существующих наличных и безналичных долларов ФРС) снизилась на 600 млрд. - почти на 1/6.И дефолта НЕ БУДЕТ. Дефолт - это отказ обслуживать свои обязательства. Но все американские облигации номинированы в долларах, поэтому в ХУДШЕМ СЛУЧАЕ их и оплатят вновь эмитированными же долларами. Но это будет НЕ СКОРО - пока будет просто расти доходность обязательств.

Опять за рыбу гроши. М2 весь цивилизованный мир смотрит, а не наличные деньги и чеки - их постепенно выводят из оборота. Это анахронизм.

А когда денежная база в 2008-2009-м выросла сразу в 4 раза, почему вы молчали? По вашей логике, если на это ориентироваться, то золото должно было подскочить тогда в 4 раза за год.

З.Ы. Чикагский индекс менеджеров по снабжению 49.7 ожидалось 53.1. Опять за рыбу гроши. М2 весь цивилизованный мир смотрит, а не наличные деньги и чеки - их постепенно выводят из оборота. Это анахронизм.А когда денежная база в 2008-2009-м выросла сразу в 4 раза, почему вы молчали? По вашей логике, если на это ориентироваться, то золото должно было подскочить тогда в 4 раза за год.З.Ы. hxbbgaf Повідомлень: 20630 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:42 hxbbgaf Это у нас анахронизм. А в Америке анахронизм наличные доллары или карточки. Как наличные, только еще лучше баксов на бумажном носителе у них - это чеки. Так же как баксами можно рассчитаться везде, только их украсть нельзя. И даже банкоматы у них принимают чеки. jabba

Повідомлень: 5335 З нами з: 18.12.08 Подякував: 346 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 10:13 Средняя цена на золото во втором полугодии ожидается на уровне 1435 долларов за унцию, уверены аналитики Morgan Stanley potter Повідомлень: 1873 З нами з: 16.03.09 Подякував: 312 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39 potter написав: Средняя цена на золото во втором полугодии ожидается на уровне 1435 долларов за унцию, уверены аналитики Morgan Stanley Средняя цена на золото во втором полугодии ожидается на уровне 1435 долларов за унцию, уверены аналитики Morgan Stanley

Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами.

Эти торговые переговоры и сделки жуются и мусолятся уже целый год. Только девальвация доллара поможет. Причина бед в американской реальной экономике - это слишком дорогой доллар и слишком дорогая рабочая сила. Они превратили доллар в финансовую пирамиду как и фондовый рынок. Отсюда и красная статистика, и рекордный бюджетный дефицит, и ужасный торговый баланс, и, как следствие, взлетающий космический гос. долг. Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами.Эти торговые переговоры и сделки жуются и мусолятся уже целый год. Только девальвация доллара поможет. Причина бед в американской реальной экономике - это слишком дорогой доллар и слишком дорогая рабочая сила. Они превратили доллар в финансовую пирамиду как и фондовый рынок. Отсюда и красная статистика, и рекордный бюджетный дефицит, и ужасный торговый баланс, и, как следствие, взлетающий космический гос. долг. hxbbgaf Повідомлень: 20630 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 13:27 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами. Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами.

Я даже боюсь у Вас спросить сколько тогда будет стоить серебро Я даже боюсь у Вас спросить сколько тогда будет стоить серебро vladus17 Повідомлень: 902 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1951195219531954 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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