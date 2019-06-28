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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1951195219531954
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:38

  Волгарь написав:
  potter написав:На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.
1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.
2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.
3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.
4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.

Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.
И всего один факт.


Для меня очень ценен пост Поттера. И слухи - это тоже факт. Если образуется слух - значит был к этому повод. Конечно есть ФАКТЫ - когда слухи распространяют с умыслом и они обманные и манипулятивные. Но все это факты и очень интересные. Со временем - или будут другие звоночки по этой теме - и можно сделать выводы, или других фактов н будет и тогда этот факт не стоит принимать во внимание. Любопытно было бы узнать чей это банк - который манипулировал золотом. На счет девальвации доллара на 27% не исключаю. Давно пора. Любые бумажные деньги подвергаются инфляции. И доллар тоже подвергался, но доверия пока не утратил. Возможно благодаря меткому PR. Поттер назвал те факты , которые могут сыграть роль. И в этом направлении есть смысл наблюдать - не появятся ли еще звоночки.
А в чем связь отмены налога на продажу - покупку золото в РФ и " кардинальное изменение мировой финансовой системы" - ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:17

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:
  potter написав:На форуме, те же лица продолжают толочь воду в ступе, к сожалению никто новости не выкладывает. А за это время случилось несколько интересных событий.
1. Merrill Lynch оштрафовали на 25 миллионов долларов за манипуляции с золотом. На форуме давно говорили, что ценами на золото манипулируют, факт далеко не рядового банка, только подтверждает то, что манипуляции действительно были и мы были правы.
2. Аналитики банка Standard Chartered прогнозируют, что цена на золото может в среднем составить 1450 долларов/унция в четвертом квартале, несмотря на ожидаемую коррекцию в ближайшее время. Поживем увидим, но я подозреваю, что эти аналитики что-то знают.
3. В РФ подали законопроект, об отмене НДС на золото с 1 января следующего года. Слухи об отмене НДС ходят не первый год. Но если законопроект примут, это будет ещё одним подтверждением о кардинальном изменении мировой финансовой системы.
4. Ходят слухи о возможной девальвации доллара на 27% этой осенью.

Простите, но какие же это события - слухи/сплетни/законопроекты/прогнозы.
И всего один факт.


Для меня очень ценен пост Поттера. И слухи - это тоже факт. Если образуется слух - значит был к этому повод. Конечно есть ФАКТЫ - когда слухи распространяют с умыслом и они обманные и манипулятивные. Но все это факты и очень интересные. Со временем - или будут другие звоночки по этой теме - и можно сделать выводы, или других фактов н будет и тогда этот факт не стоит принимать во внимание. Любопытно было бы узнать чей это банк - который манипулировал золотом. На счет девальвации доллара на 27% не исключаю. Давно пора. Любые бумажные деньги подвергаются инфляции. И доллар тоже подвергался, но доверия пока не утратил. Возможно благодаря меткому PR. Поттер назвал те факты , которые могут сыграть роль. И в этом направлении есть смысл наблюдать - не появятся ли еще звоночки.
А в чем связь отмены налога на продажу - покупку золото в РФ и " кардинальное изменение мировой финансовой системы" - ?

Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.
Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:44

  Волгарь написав:Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.
Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8.

Да, их печатные станки выкупают эти трежеря. Проблемы могут начаться совсем с другой стороны - со стороны гиперинфляции. И если будет такая угроза, Трамп может просто объявить дефолт. Вот в ближайшие месяца 3-4 как раз эпопея с долговым потолком.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:16

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:Абсолютно не в чем. Как и всех вышеперечисленных фактов.
Кардинально система начнет меняться, когда доходность tresuares достигнет хотя бы 4,5% годовых, и возникнут первые трудности с размещением на рынке необходимых объемов. Т.е. лет через 6-8.

Да, их печатные станки выкупают эти трежеря. Проблемы могут начаться совсем с другой стороны - со стороны гиперинфляции. И если будет такая угроза, Трамп может просто объявить дефолт. Вот в ближайшие месяца 3-4 как раз эпопея с долговым потолком.

Я Вам много раз с цифрами на руках показывал, что ФРС НЕ ПЕЧАТАЕТ денег.
За последние 3 года денежная база (т.е. количество физичсеки существующих наличных и безналичных долларов ФРС) снизилась на 600 млрд. - почти на 1/6.
И дефолта НЕ БУДЕТ. Дефолт - это отказ обслуживать свои обязательства. Но все американские облигации номинированы в долларах, поэтому в ХУДШЕМ СЛУЧАЕ их и оплатят вновь эмитированными же долларами. Но это будет НЕ СКОРО - пока будет просто расти доходность обязательств.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:34

  Волгарь написав:Я Вам много раз с цифрами на руках показывал, что ФРС НЕ ПЕЧАТАЕТ денег.
За последние 3 года денежная база (т.е. количество физичсеки существующих наличных и безналичных долларов ФРС) снизилась на 600 млрд. - почти на 1/6.
И дефолта НЕ БУДЕТ. Дефолт - это отказ обслуживать свои обязательства. Но все американские облигации номинированы в долларах, поэтому в ХУДШЕМ СЛУЧАЕ их и оплатят вновь эмитированными же долларами. Но это будет НЕ СКОРО - пока будет просто расти доходность обязательств.

Опять за рыбу гроши. М2 весь цивилизованный мир смотрит, а не наличные деньги и чеки - их постепенно выводят из оборота. Это анахронизм.
А когда денежная база в 2008-2009-м выросла сразу в 4 раза, почему вы молчали? По вашей логике, если на это ориентироваться, то золото должно было подскочить тогда в 4 раза за год.
З.Ы. Чикагский индекс менеджеров по снабжению 49.7 ожидалось 53.1.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:42

hxbbgaf Это у нас анахронизм. А в Америке анахронизм наличные доллары или карточки. Как наличные, только еще лучше баксов на бумажном носителе у них - это чеки. Так же как баксами можно рассчитаться везде, только их украсть нельзя. И даже банкоматы у них принимают чеки.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:13

Средняя цена на золото во втором полугодии ожидается на уровне 1435 долларов за унцию, уверены аналитики Morgan Stanley
potter
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:39

  potter написав:Средняя цена на золото во втором полугодии ожидается на уровне 1435 долларов за унцию, уверены аналитики Morgan Stanley

Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами.
Эти торговые переговоры и сделки жуются и мусолятся уже целый год. Только девальвация доллара поможет. Причина бед в американской реальной экономике - это слишком дорогой доллар и слишком дорогая рабочая сила. Они превратили доллар в финансовую пирамиду как и фондовый рынок. Отсюда и красная статистика, и рекордный бюджетный дефицит, и ужасный торговый баланс, и, как следствие, взлетающий космический гос. долг.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами.

Я даже боюсь у Вас спросить сколько тогда будет стоить серебро :mrgreen:
vladus17
 
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