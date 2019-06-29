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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:12
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами.
Я даже боюсь у Вас спросить сколько тогда будет стоить серебро
Около 170 как и должно на хае с учетом того, что в 1980-м было 50, а инфляция за это время более чем втрое. Даже если считать официальную.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:16
vladus17 написав:
Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос:
ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?!
Было бы интересно услышать мнение наших уважаемых форумчан. Всех кому не лень, пожалуйста отвечайте!
Какие реальные причины такого значительного подорожания золото за последних пару недель (и кстати битка тоже!)?
Неужели все изза сбитого дрона???
Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:45
hxbbgaf написав:
Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов.
Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента.
Какое очередное куе? Где вы об этом услышали?
Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось!
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