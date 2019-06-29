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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1952195319541955 Додано: Суб 29 чер, 2019 17:12 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами. Только 2первые 2 цифры забыли поменять местами.

Я даже боюсь у Вас спросить сколько тогда будет стоить серебро Я даже боюсь у Вас спросить сколько тогда будет стоить серебро

Около 170 как и должно на хае с учетом того, что в 1980-м было 50, а инфляция за это время более чем втрое. Даже если считать официальную. Около 170 как и должно на хае с учетом того, что в 1980-м было 50, а инфляция за это время более чем втрое. Даже если считать официальную. hxbbgaf Повідомлень: 20632 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 17:16 vladus17 написав: Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос:

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?!

Было бы интересно услышать мнение наших уважаемых форумчан. Всех кому не лень, пожалуйста отвечайте!

Какие реальные причины такого значительного подорожания золото за последних пару недель (и кстати битка тоже!)?

Неужели все изза сбитого дрона???

Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос:ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?!Было бы интересно услышать мнение наших уважаемых форумчан. Всех кому не лень, пожалуйста отвечайте!Какие реальные причины такого значительного подорожания золото за последних пару недель (и кстати битка тоже!)?Неужели все изза сбитого дрона???

Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов. Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов. hxbbgaf Повідомлень: 20632 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 17:45 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов. Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов.

Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента.

Какое очередное куе? Где вы об этом услышали?

Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось! Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента.Какое очередное куе? Где вы об этом услышали?Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось! vladus17 Повідомлень: 904 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1952195319541955 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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