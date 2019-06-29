Около 170 как и должно на хае с учетом того, что в 1980-м было 50, а инфляция за это время более чем втрое. Даже если считать официальную.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:12
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:16
Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов.
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:45
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента.
Какое очередное куе? Где вы об этом услышали?
Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось!
Додано: Суб 29 чер, 2019 18:41
Но поймите разницу, еще в прошлом году все ждали, что в этом году будет 3 повышения ставки, а вместо этого можем получить понижение. Риторика смягчается буквально на каждом заседании. А не понижали уже больше 10 лет, а не 5.
На афтершоке чуваки ждут КуЕ-4 и что это будет мегаКуЕ. Еще год назад им крутили пальцем у виска, а сейчас это уже не выглядит настолько невероятным.
Просто инвесторы знали, что пока это было последнее КуЕ. Так мы договоримся до того, что больше денег - это к снижению золота.
З.Ы. Еще и жуткий пузырь на фондовом рынке. Отношение капитализации компаний к ВВП на историческом хае как перед крахом доткомов в 2000-м году. Деньги просто некуда девать - дошло уже до того, что покупают пустое место - крипту и капитализация ее уже составляет сотни ярдов баксов! Тут и к гадалке не ходи, что следующий пузырь - золото и серебро и оно должно вырасти в разы.
Додано: Нед 30 чер, 2019 08:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Я не знаю. Сам задаюсь вопросом, почему золото как защитный актив, растет вместе фондовым рынком и спекулятивным биткоином. Внятного ответа еще так и не слышал. Думаю дрон тут действительно не причем. Скорее тут влияет заявление ФРС о снижении ставки. Но то, что растут и спекулятивные и защитные активы одновременно, всё это очень странно.
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:05
Ну наверное большие дяди устали брить лонгистов и решили побрить шортистов. Наверное на 1400 или около скопилось много стоп-приказов и на закрытие старых шортов и на открытие новых лонгов на пробой 1400. Это биржа - тут нужно постоянно кого-то брить.
По тактике - агрессивно продавать. Если конечно найдете кому.
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