Додано: Суб 29 чер, 2019 18:41

vladus17 написав: Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента.

Какое очередное куе? Где вы об этом услышали?

Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось! Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента.Какое очередное куе? Где вы об этом услышали?Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось!

Но поймите разницу, еще в прошлом году все ждали, что в этом году будет 3 повышения ставки, а вместо этого можем получить понижение. Риторика смягчается буквально на каждом заседании. А не понижали уже больше 10 лет, а не 5.На афтершоке чуваки ждут КуЕ-4 и что это будет мегаКуЕ. Еще год назад им крутили пальцем у виска, а сейчас это уже не выглядит настолько невероятным.Просто инвесторы знали, что пока это было последнее КуЕ. Так мы договоримся до того, что больше денег - это к снижению золота.З.Ы. Еще и жуткий пузырь на фондовом рынке. Отношение капитализации компаний к ВВП на историческом хае как перед крахом доткомов в 2000-м году. Деньги просто некуда девать - дошло уже до того, что покупают пустое место - крипту и капитализация ее уже составляет сотни ярдов баксов! Тут и к гадалке не ходи, что следующий пузырь - золото и серебро и оно должно вырасти в разы.