vladus17 написав:Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос: ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?! Было бы интересно услышать мнение наших уважаемых форумчан. Всех кому не лень, пожалуйста отвечайте! Какие реальные причины такого значительного подорожания золото за последних пару недель (и кстати битка тоже!)? Неужели все изза сбитого дрона???
Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов.
hxbbgaf написав:Какого дрона, разжевали же все, половина ФРСников допускает снижение ставки, еще в прошлом году они трещали о нескольких повышениях. Так через пару заседаний они начнут мегаКуЕ. Это официально, а реально надо рассуждать, почему оно до сих пор не летит в разы на фоне антирекордного для мая дефицита бюджета, ужасного торгового баланса, неумолимо приближающейся эпопеи с долговым потолком, Чикагского индекса меньше 50 и красной статистики. Из-за манипуляций виртуальным золотом с помощью голых шортов.
Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента. Какое очередное куе? Где вы об этом услышали? Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось!
vladus17 написав:Говорили-балакали... Ставку еще НИРАЗУ никто не понижал на последние 5+лет. Там когда то МОЖЕТ понизят на четверть процента. Какое очередное куе? Где вы об этом услышали? Кстати при последнем КУЕ экономика США росла и золото обвалилось!
Но поймите разницу, еще в прошлом году все ждали, что в этом году будет 3 повышения ставки, а вместо этого можем получить понижение. Риторика смягчается буквально на каждом заседании. А не понижали уже больше 10 лет, а не 5. На афтершоке чуваки ждут КуЕ-4 и что это будет мегаКуЕ. Еще год назад им крутили пальцем у виска, а сейчас это уже не выглядит настолько невероятным. Просто инвесторы знали, что пока это было последнее КуЕ. Так мы договоримся до того, что больше денег - это к снижению золота. З.Ы. Еще и жуткий пузырь на фондовом рынке. Отношение капитализации компаний к ВВП на историческом хае как перед крахом доткомов в 2000-м году. Деньги просто некуда девать - дошло уже до того, что покупают пустое место - крипту и капитализация ее уже составляет сотни ярдов баксов! Тут и к гадалке не ходи, что следующий пузырь - золото и серебро и оно должно вырасти в разы.
vladus17 написав:Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос: ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?!
Я не знаю. Сам задаюсь вопросом, почему золото как защитный актив, растет вместе фондовым рынком и спекулятивным биткоином. Внятного ответа еще так и не слышал. Думаю дрон тут действительно не причем. Скорее тут влияет заявление ФРС о снижении ставки. Но то, что растут и спекулятивные и защитные активы одновременно, всё это очень странно.
vladus17 написав:Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос: ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?!
Ну наверное большие дяди устали брить лонгистов и решили побрить шортистов. Наверное на 1400 или около скопилось много стоп-приказов и на закрытие старых шортов и на открытие новых лонгов на пробой 1400. Это биржа - тут нужно постоянно кого-то брить. По тактике - агрессивно продавать. Если конечно найдете кому.
vladus17 написав: Если моя теория верна,а именно что цену загнали вверх алгоритмы, то сегодняшняя цена является завышеной, так как шансы полномаштабногой войны США с Ираном довольно ничтожны. Стоит продавать? Цель продажи - откуп ниже.
Намёки на снижение ставки ФРС рынком уже давно отыграны. Даже с лихвой. Тема конфликта США и Ирана отошла на второй план, хотя напряженность там никуда не исчезла. Сейчас на переднем плане опять отношения США и Китая. Переговоры Трампа с китайцем Си на саммите G20, о заморозке санкций, вселяют инвесторам фондового рынка оптимизм. Так что спрос на защитные активы должен уменьшаться, соответственно цена на золото должна снижаться.
vladus17 написав:Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос: ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?!
Ну наверное большие дяди устали брить лонгистов и решили побрить шортистов. Наверное на 1400 или около скопилось много стоп-приказов и на закрытие старых шортов и на открытие новых лонгов на пробой 1400. Это биржа - тут нужно постоянно кого-то брить. По тактике - агрессивно продавать. Если конечно найдете кому.
Мы "запомнили тот твит" ваш, что 1400 не увидим в этом году. Закрыли месяц выше. Что дальше? Вой сидящих в долларе и дальнейше его ударное обесценивание на ближайшие годы!
vladus17 написав: Если моя теория верна,а именно что цену загнали вверх алгоритмы, то сегодняшняя цена является завышеной, так как шансы полномаштабногой войны США с Ираном довольно ничтожны. Стоит продавать? Цель продажи - откуп ниже.
Намёки на снижение ставки ФРС рынком уже давно отыграны. Даже с лихвой. Тема конфликта США и Ирана отошла на второй план, хотя напряженность там никуда не исчезла. Сейчас на переднем плане опять отношения США и Китая. Переговоры Трампа с китайцем Си на саммите G20, о заморозке санкций, вселяют инвесторам фондового рынка оптимизм. Так что спрос на защитные активы должен уменьшаться, соответственно цена на золото должна снижаться.
Чего вдруг. Сделки нет, которой все ждали, а хуавей - то такэ. А саудовская фонда уже откатилась обратно и сейчас на уровне как в пятницу днем. https://www.investing.com/equities/al-rajhi-bank И я бы лучше обратил внимание на красную статистику. Чикаго меньше 50 - это серьезно. И рекордный бюджетный дефицит и опять растущее негативное сальдо торгового баланса.
vladus17 написав:Интересует один очень важный и по теме ветке вопрос: ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО ЗОЛОТО?!
Ну наверное большие дяди устали брить лонгистов и решили побрить шортистов. Наверное на 1400 или около скопилось много стоп-приказов и на закрытие старых шортов и на открытие новых лонгов на пробой 1400. Это биржа - тут нужно постоянно кого-то брить. По тактике - агрессивно продавать. Если конечно найдете кому.
Мы "запомнили тот твит" ваш, что 1400 не увидим в этом году. Закрыли месяц выше. Что дальше? Вой сидящих в долларе и дальнейше его ударное обесценивание на ближайшие годы!
Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500.