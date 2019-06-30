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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1953195419551956
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:20

  jabba написав:Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500. :wink:

Огласите весь список, пожалуйста.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:45

  jabba написав:Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500. :wink:

Напомнить ваш недавний пост?
  jabba написав:Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

Так что прекращайте камлать, ваше время ушло, теперь у золота длинная дорога в горы, а у серебра тем более. И ломбардам будет несладко. Дорожающий товар никто нести не будет, а если и будут, то через 2 дня заберут, как только появятся деньги. Разве что на алкашей вся надежда. На алкашей... надежда... смешно. Остаются только воры.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:18

Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.
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  #<1 ... 1953195419551956
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