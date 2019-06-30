jabba написав:Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500.
Напомнить ваш недавний пост?
jabba написав:Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов? ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году. ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Так что прекращайте камлать, ваше время ушло, теперь у золота длинная дорога в горы, а у серебра тем более. И ломбардам будет несладко. Дорожающий товар никто нести не будет, а если и будут, то через 2 дня заберут, как только появятся деньги. Разве что на алкашей вся надежда. На алкашей... надежда... смешно. Остаются только воры.
Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.
hxbbgaf написав:Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.
Угу Фьючерс на золото - Авг. '19 (GCQ9) 1.392,15 -21,55 https://ru.investing.com/commodities/gold Была бы биржа, эта пила была бы интересной. А так - только смущать умы. А биржа работает примерно так - 28/6 купил 9000 ГАЗПРОМ по 233,04, 10 минут назад продал по 239,80. 51 тыс. чистого дохода можно перевести на карту. И не надо даже на Чикаго смотреть....