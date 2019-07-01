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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1953195419551956 Додано: Нед 30 чер, 2019 16:20 jabba написав: Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500. Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500.

Огласите весь список, пожалуйста. Огласите весь список, пожалуйста. в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1236 З нами з: 25.09.08 Подякував: 465 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2019 16:45 jabba написав: Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500. Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500.

Напомнить ваш недавний пост?

jabba написав: Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?

И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?

ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.

ЗЗЫ. Запомните этот твит (с). Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

Так что прекращайте камлать, ваше время ушло, теперь у золота длинная дорога в горы, а у серебра тем более. И ломбардам будет несладко. Дорожающий товар никто нести не будет, а если и будут, то через 2 дня заберут, как только появятся деньги. Разве что на алкашей вся надежда. На алкашей... надежда... смешно. Остаются только воры. Напомнить ваш недавний пост?Так что прекращайте камлать, ваше время ушло, теперь у золота длинная дорога в горы, а у серебра тем более. И ломбардам будет несладко. Дорожающий товар никто нести не будет, а если и будут, то через 2 дня заберут, как только появятся деньги. Разве что на алкашей вся надежда. На алкашей... надежда... смешно. Остаются только воры. hxbbgaf Повідомлень: 20640 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 08:18 Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка. hxbbgaf Повідомлень: 20640 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:08 hxbbgaf написав: Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка . Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая.

Угу

Фьючерс на золото - Авг. '19 (GCQ9)

1.392,15 -21,55

https://ru.investing.com/commodities/gold

Была бы биржа, эта пила была бы интересной. А так - только смущать умы.

А биржа работает примерно так - 28/6 купил 9000 ГАЗПРОМ по 233,04, 10 минут назад продал по 239,80. 51 тыс. чистого дохода можно перевести на карту.

И не надо даже на Чикаго смотреть.... УгуБыла бы биржа, эта пила была бы интересной. А так - только смущать умы.А биржа работает примерно так - 28/6 купил 9000 ГАЗПРОМ по 233,04, 10 минут назад продал по 239,80. 51 тыс. чистого дохода можно перевести на карту.И не надо даже на Чикаго смотреть.... Волгарь Повідомлень: 6713 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 11:43 Волгарь написав: И не надо даже на Чикаго смотреть.... И не надо даже на Чикаго смотреть....

Вам как больше 50, так надо, а как меньше и запахло рецессией, так не надо. Вам как больше 50, так надо, а как меньше и запахло рецессией, так не надо. hxbbgaf Повідомлень: 20640 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 12:42 hxbbgaf написав: Волгарь написав: И не надо даже на Чикаго смотреть.... И не надо даже на Чикаго смотреть....

Вам как больше 50, так надо, а как меньше и запахло рецессией, так не надо. Вам как больше 50, так надо, а как меньше и запахло рецессией, так не надо.

И, честно признаю, ошибся - еще полтора часа, и доход бы составил 90 тыс. на 2 млн. вложенных.

Биржа - это биржа, а вот ее отсутствие лишь продуцирует размышления о том, что могло бы быть, если бы... И, честно признаю, ошибся - еще полтора часа, и доход бы составил 90 тыс. на 2 млн. вложенных.Биржа - это биржа, а вот ее отсутствие лишь продуцирует размышления о том, что могло бы быть, если бы... Волгарь Повідомлень: 6713 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 10:31 Резервы SPDR растут. Скупка продолжается. Это была медвежья ловушка. hxbbgaf Повідомлень: 20640 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1241 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1953195419551956 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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