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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 30 чер, 2019 16:20
Огласите весь список, пожалуйста.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Нед 30 чер, 2019 16:45
Напомнить ваш недавний пост?
Так что прекращайте камлать, ваше время ушло, теперь у золота длинная дорога в горы, а у серебра тем более. И ломбардам будет несладко. Дорожающий товар никто нести не будет, а если и будут, то через 2 дня заберут, как только появятся деньги. Разве что на алкашей вся надежда. На алкашей... надежда... смешно. Остаются только воры.
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:18
Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:08
Угу
Фьючерс на золото - Авг. '19 (GCQ9)
1.392,15 -21,55
Была бы биржа, эта пила была бы интересной. А так - только смущать умы.
А биржа работает примерно так - 28/6 купил 9000 ГАЗПРОМ по 233,04, 10 минут назад продал по 239,80. 51 тыс. чистого дохода можно перевести на карту.
И не надо даже на Чикаго смотреть....
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:43
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:42
И, честно признаю, ошибся - еще полтора часа, и доход бы составил 90 тыс. на 2 млн. вложенных.
Биржа - это биржа, а вот ее отсутствие лишь продуцирует размышления о том, что могло бы быть, если бы...
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:38
Сегодняшняя американская статистика;
Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140
Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54
Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5%
Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9
Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано...
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
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