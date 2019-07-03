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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1953195419551956
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:20

  jabba написав:Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500. :wink:

Огласите весь список, пожалуйста.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 16:45

  jabba написав:Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500. :wink:

Напомнить ваш недавний пост?
  jabba написав:Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? :evil:
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).

Так что прекращайте камлать, ваше время ушло, теперь у золота длинная дорога в горы, а у серебра тем более. И ломбардам будет несладко. Дорожающий товар никто нести не будет, а если и будут, то через 2 дня заберут, как только появятся деньги. Разве что на алкашей вся надежда. На алкашей... надежда... смешно. Остаются только воры.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:18

Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:08

  hxbbgaf написав:Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.

Угу
Фьючерс на золото - Авг. '19 (GCQ9)
1.392,15 -21,55
https://ru.investing.com/commodities/gold
Была бы биржа, эта пила была бы интересной. А так - только смущать умы.
А биржа работает примерно так - 28/6 купил 9000 ГАЗПРОМ по 233,04, 10 минут назад продал по 239,80. 51 тыс. чистого дохода можно перевести на карту.
И не надо даже на Чикаго смотреть....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:43

  Волгарь написав:И не надо даже на Чикаго смотреть....

Вам как больше 50, так надо, а как меньше и запахло рецессией, так не надо.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:42

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:И не надо даже на Чикаго смотреть....

Вам как больше 50, так надо, а как меньше и запахло рецессией, так не надо.

И, честно признаю, ошибся - еще полтора часа, и доход бы составил 90 тыс. на 2 млн. вложенных.
Биржа - это биржа, а вот ее отсутствие лишь продуцирует размышления о том, что могло бы быть, если бы...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:31

Резервы SPDR растут. Скупка продолжается. Это была медвежья ловушка.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:38

Сегодняшняя американская статистика;
Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140
Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54
Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5%
Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9

Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано...
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:53

  hxbbgaf написав:Сегодняшняя американская статистика;
Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140
Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54
Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5%
Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9

Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано...
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.

Простите, но Ваш пост - ПОЛНАЯ ЕРУНДА.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.

Забыли добавить что счет идет на дни... еще с 2009го года. :mrgreen:
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