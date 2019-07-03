jabba написав:Ну если у кого-то хватит ума купить золото с текущих - то еще много лет нам будет опять гарантирован их протяжный вой - такой же как много лет доносится от купивших выше 1500.
Напомнить ваш недавний пост?
jabba написав:Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским? И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов? ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году. ЗЗЫ. Запомните этот твит (с).
Так что прекращайте камлать, ваше время ушло, теперь у золота длинная дорога в горы, а у серебра тем более. И ломбардам будет несладко. Дорожающий товар никто нести не будет, а если и будут, то через 2 дня заберут, как только появятся деньги. Разве что на алкашей вся надежда. На алкашей... надежда... смешно. Остаются только воры.
Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.
hxbbgaf написав:Манипуляция на открытии с помощью голых шортов. Не было абсолютно никаких причин для такой реакции. Доллар почти не вырос, сделки как таковой нет, Чикаго меньше 50, рекордный бюджетный дефицит для мая. Намечается большая покупка.
Угу Фьючерс на золото - Авг. '19 (GCQ9) 1.392,15 -21,55 https://ru.investing.com/commodities/gold Была бы биржа, эта пила была бы интересной. А так - только смущать умы. А биржа работает примерно так - 28/6 купил 9000 ГАЗПРОМ по 233,04, 10 минут назад продал по 239,80. 51 тыс. чистого дохода можно перевести на карту. И не надо даже на Чикаго смотреть....
Сегодняшняя американская статистика; Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140 Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54 Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5% Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9
Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано... Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
hxbbgaf написав:Сегодняшняя американская статистика; Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140 Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54 Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5% Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9
Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано... Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.