Додано: Сер 03 лип, 2019 21:38

Сегодняшняя американская статистика;

Изменение числа занятых от ADP 102 ожидалось 140

Торговый баланс, млрд. -55.5 ожидалось -54

Производственные заказы, м/м -0.7% ожидалось -0.5%

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) 55.1 ожидалось 55.9



Но фонда летит вверх и взяла новые исторические хаи, сипуха впервые в истории достигла 3000, конечно, в последнюю минуту торгов и, конечно, перед 4 июля. Это рисование очень плохо кончится. Похоже, чтоб никто не увидел лопанья пузыря, они просто объявят дефолт либо начнут войну в Иране, чтоб на это все списать. Нужные дяди слились и сделали триллионы (по-максимуму, то есть процентов на 5, на больше при таком раздувании пузыря не выйдет - просто не хватит всей денежной массы), остальным не дано...

Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.