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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:25
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
Забыли добавить что счет идет на дни... еще с 2009го года.
Treasury Bills Are Sounding the Debt-Ceiling Alarm Yet Again
Bloomberg-2 лип. 2019 р.
The U.S. is creeping up against the federal debt ceiling, and the bond market is predicting that the partisan battle over what to do about it once ...
До эпопеи с долговым потолком пару месяцев. И Трамп вполне может не поставить подпись и дефолтнуться, так как это может быть последняя его возможность заставить инсветоров в трежеря поделиться, как он обещал еще до своего президентства.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:44
hxbbgaf написав: vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.
Забыли добавить что счет идет на дни... еще с 2009го года.
Treasury Bills Are Sounding the Debt-Ceiling Alarm Yet Again
Bloomberg-2 лип. 2019 р.
The U.S. is creeping up against the federal debt ceiling, and the bond market is predicting that the partisan battle over what to do about it once ...
До эпопеи с долговым потолком пару месяцев. И Трамп вполне может не поставить подпись и дефолтнуться, так как это может быть последняя его возможность заставить инсветоров в трежеря поделиться, как он обещал еще до своего президентства.
Он, конечно, человек импульсивный, но точно НЕ ИДИОТ И НЕ САМОУБИЙЦА. ПОТОЛОК ПОДНИМУТ И ЕЩЕ НЕ РАЗ. А дефолта не будет НИКОГДА - НАПЕЧАТАЮТ СКОЛЬКО НУЖНО И ЗАПЛАТЯТ. Индикатором приближения к этому уровню будет рост доходности -4+% по десятилеткам будут верным индикатором того, что это событие приближается. Но минимум лет 5 в запасе у нас у всех еще есть.
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