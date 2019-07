Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1954195519561957 Додано: Чет 04 лип, 2019 13:25 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы. Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.

Забыли добавить что счет идет на дни... еще с 2009го года. Забыли добавить что счет идет на дни... еще с 2009го года.

Treasury Bills Are Sounding the Debt-Ceiling Alarm Yet Again

Bloomberg-2 лип. 2019 р.

The U.S. is creeping up against the federal debt ceiling, and the bond market is predicting that the partisan battle over what to do about it once ...

