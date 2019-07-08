Додано: Вів 09 лип, 2019 12:47

Волгарь написав: hxbbgaf написав: Дефолт США уже в первой половине сентября?

https://www.capital.ua/ru/news/129752-s ... n_get_more Дефолт США уже в первой половине сентября?

ПЛЮНЬТЕ В ГЛАЗА ЭТИМ ЭКСПЕРДАМ. Предвестник дефолта - рост доходности гособлигаций, которого не наблюдается. Госдолг просто достигнет очередного потолка, который, возможно после некоторых проволочек и торговли в Конгрессе, опять поднимут. ПЛЮНЬТЕ В ГЛАЗА ЭТИМ ЭКСПЕРДАМ. Предвестник дефолта - рост доходности гособлигаций, которого не наблюдается. Госдолг просто достигнет очередного потолка, который, возможно после некоторых проволочек и торговли в Конгрессе, опять поднимут.

И все то вы знаете. Если сейчас нельзя набираться новых долгов из-за долгового потолка, то эти проценты ни о чем, тем более что ими крутят как цыган солнцем, а если иностранные инвесторы не верят в дефолт, это не значит, что их не кинут.И этих 7 недель может просто не быть. Уже сейчас 2 месяца до дефолта! К тому же, это может быть последняя возможность Трампа заставить инвесторов в трежеря поделиться, как он обещал еще в 2016-м.