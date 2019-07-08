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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1954195519561957
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:25

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.

Забыли добавить что счет идет на дни... еще с 2009го года. :mrgreen:

Treasury Bills Are Sounding the Debt-Ceiling Alarm Yet Again
Bloomberg-2 лип. 2019 р.
The U.S. is creeping up against the federal debt ceiling, and the bond market is predicting that the partisan battle over what to do about it once ...

До эпопеи с долговым потолком пару месяцев. И Трамп вполне может не поставить подпись и дефолтнуться, так как это может быть последняя его возможность заставить инсветоров в трежеря поделиться, как он обещал еще до своего президентства.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:44

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Кризиса в нашем понимании уже не будет, не те уровни, будет просто молниеносный крах всей мировой финансовой системы.

Забыли добавить что счет идет на дни... еще с 2009го года. :mrgreen:

Treasury Bills Are Sounding the Debt-Ceiling Alarm Yet Again
Bloomberg-2 лип. 2019 р.
The U.S. is creeping up against the federal debt ceiling, and the bond market is predicting that the partisan battle over what to do about it once ...

До эпопеи с долговым потолком пару месяцев. И Трамп вполне может не поставить подпись и дефолтнуться, так как это может быть последняя его возможность заставить инсветоров в трежеря поделиться, как он обещал еще до своего президентства.

Он, конечно, человек импульсивный, но точно НЕ ИДИОТ И НЕ САМОУБИЙЦА. ПОТОЛОК ПОДНИМУТ И ЕЩЕ НЕ РАЗ. А дефолта не будет НИКОГДА - НАПЕЧАТАЮТ СКОЛЬКО НУЖНО И ЗАПЛАТЯТ. Индикатором приближения к этому уровню будет рост доходности -4+% по десятилеткам будут верным индикатором того, что это событие приближается. Но минимум лет 5 в запасе у нас у всех еще есть.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:07

Никто уже не будет ждать избиения, потому что оно будет аццким после таких манипуляций, накрутки фонды с печатного станка, тучи напечатанных денег, выросшего почти вдвое к ВВП за 10 лет гос. долга и т.д. Пойдут на опережение, чтоб обвинить во всех грехах кого угодно, только не ошибочную финансовую политику и федрезерв.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:15

Дефолт США уже в первой половине сентября?
https://www.capital.ua/ru/news/129752-s ... n_get_more
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:33

  hxbbgaf написав:Дефолт США уже в первой половине сентября?
https://www.capital.ua/ru/news/129752-s ... n_get_more

ПЛЮНЬТЕ В ГЛАЗА ЭТИМ ЭКСПЕРДАМ. Предвестник дефолта - рост доходности гособлигаций, которого не наблюдается. Госдолг просто достигнет очередного потолка, который, возможно после некоторых проволочек и торговли в Конгрессе, опять поднимут.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:21

  Волгарь написав:
  hxbbgaf написав:Дефолт США уже в первой половине сентября?
https://www.capital.ua/ru/news/129752-s ... n_get_more

ПЛЮНЬТЕ В ГЛАЗА ЭТИМ ЭКСПЕРДАМ. Предвестник дефолта - рост доходности гособлигаций, которого не наблюдается. Госдолг просто достигнет очередного потолка, который, возможно после некоторых проволочек и торговли в Конгрессе, опять поднимут.

Конгресс Трампу не дал, каких-то жалких 5 ярдов, для постройки стены. Отношения у конгрессменов с Трампом весьма бурные и эмоциональные. Поэтому "некоторые проволочки" могут спровоцировать очередной шатдаун с неконтролируемыми последствиями.
potter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:37

  potter написав:
  Волгарь написав:
  hxbbgaf написав:Дефолт США уже в первой половине сентября?
https://www.capital.ua/ru/news/129752-s ... n_get_more

ПЛЮНЬТЕ В ГЛАЗА ЭТИМ ЭКСПЕРДАМ. Предвестник дефолта - рост доходности гособлигаций, которого не наблюдается. Госдолг просто достигнет очередного потолка, который, возможно после некоторых проволочек и торговли в Конгрессе, опять поднимут.

Конгресс Трампу не дал, каких-то жалких 5 ярдов, для постройки стены. Отношения у конгрессменов с Трампом весьма бурные и эмоциональные. Поэтому "некоторые проволочки" могут спровоцировать очередной шатдаун с неконтролируемыми последствиями.

НЕ НАДЕЙТЕСЬ. В худшем случае госслужащие 5-7 недель не получат з/п. Закроют музеи и национальные парки - ВСЕ КАК ВСЕГДА.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:47

  Волгарь написав:
  hxbbgaf написав:Дефолт США уже в первой половине сентября?
https://www.capital.ua/ru/news/129752-s ... n_get_more

ПЛЮНЬТЕ В ГЛАЗА ЭТИМ ЭКСПЕРДАМ. Предвестник дефолта - рост доходности гособлигаций, которого не наблюдается. Госдолг просто достигнет очередного потолка, который, возможно после некоторых проволочек и торговли в Конгрессе, опять поднимут.

И все то вы знаете. Если сейчас нельзя набираться новых долгов из-за долгового потолка, то эти проценты ни о чем, тем более что ими крутят как цыган солнцем, а если иностранные инвесторы не верят в дефолт, это не значит, что их не кинут.
И этих 7 недель может просто не быть. Уже сейчас 2 месяца до дефолта! К тому же, это может быть последняя возможность Трампа заставить инвесторов в трежеря поделиться, как он обещал еще в 2016-м.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:05

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:
  hxbbgaf написав:Дефолт США уже в первой половине сентября?
https://www.capital.ua/ru/news/129752-s ... n_get_more

ПЛЮНЬТЕ В ГЛАЗА ЭТИМ ЭКСПЕРДАМ. Предвестник дефолта - рост доходности гособлигаций, которого не наблюдается. Госдолг просто достигнет очередного потолка, который, возможно после некоторых проволочек и торговли в Конгрессе, опять поднимут.

И все то вы знаете. Если сейчас нельзя набираться новых долгов из-за долгового потолка, то эти проценты ни о чем, тем более что ими крутят как цыган солнцем, а если иностранные инвесторы не верят в дефолт, это не значит, что их не кинут.
И этих 7 недель может просто не быть. Уже сейчас 2 месяца до дефолта! К тому же, это может быть последняя возможность Трампа заставить инвесторов в трежеря поделиться, как он обещал еще в 2016-м.

Не претендую - я точно такой же чайник, как и Вы. Но
10-Year Government Bond Spreads
https://www.investing.com/rates-bonds/g ... nd-spreads
United States 2.065
При такой доходности США с легкостью обслуживают госдолг. А вот когда она приблизится к 4%, а его объем перевалит за 27 трлн. (т.е. точно не ранее 25-го года), и рынок не сможет вместить все вновь выпущенные обязательства, вот тогда и можно будет говорить о вероятности дефолта. А пока будут просто поднимать потолок долга
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:24

Обслуживают все печатные станки мира и это приведет к гиперинфляции, когда лишние деньги начнут выходить из выросших в разы за несколько лет финансовых пирамид и идти в реальный сектор. Это и есть основная угроза. И кроме обслуживания, надо еще и рефинансировать старые долги и где-то набираться все больше новых. В мире нет столько свободных денег. Вот вся долларовая масса какая сейчас? А за следующий год им надо будет только новых долгов набраться минимум на 1.5 трюлика и процентов выплатить на полтрюлика, не говоря об обслуживании старых. Без бешеных печатных станков никак.
hxbbgaf
 
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