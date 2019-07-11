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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:00
Цены на золото в среду выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил об улучшении экономических перспектив в последние недели, и просигнализировал, что ФРС в июле может снизить процентную ставку.
Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,9%, по 1412,50 доллара за тройскую унцию. Заявления главы ФРС поддержали цены на рискованные активы на ожиданиях более мягкой денежно-кредитной политики. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Индекс доллара ICE снизился с трехнедельного минимума на фоне сигналов ФРС, упав на 0,4% до 97,06.
Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?
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potter
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:25
potter написав:
Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?
Выросла вероятность снижения учетной ставки ФРС уже в этом году. + попытка Ирана захватить Британское судно.
Ну и не большая спекулятивная составляющая
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vladus17
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:27
vladus17 написав: potter написав:
Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?
Выросла вероятность снижения учетной ставки ФРС уже в этом году. + попытка Ирана захватить Британское судно.
Ну и не большая спекулятивная составляющая
Иран тут ни при чем, выросло вчера, когда главный фальшивомонетчик что-то ляпнул о смягчении политики. Он 3 дня подряд трещит. Наверное, так держат фондовый рынок, большие дяди сливаются. Мегапузырь.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 21:28
potter написав:
Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?
Так если больше денег, растет все. Точнее доллар падает.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:14
В США неожиданно на рекордную величину подскочила инфляция В четверг 11 июля был опубликован американский инфляционный отчет за июнь. Индекс потребительских цен вырос на 0.1%, хотя консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов не подразумевал увеличения по сравнению с маем. К июню прошлого года CPI вырос на 1.6%, что соответствовало прогнозным оценкам.Увеличение было обусловлено значительным ростом цен на одежду, подержанные автомобили, а также предметы домашнего обихода. Выросли расходы на здравоохранение и арендные ставки. В годовом исчислении базовая инфляция в июне увеличилась до 2.1% — на 0.1% превысив прогнозы.На первый взгляд ничего занимательного, однако последний раз базовая инфляция демонстрировала ежемесячный прирост в 0.3% в январе 2018 года, то есть 17 месяцев назад. Более того, за последние 10 лет сопоставимый ежемесячный прирост core CPI наблюдался лишь 4 раза.Однако зарегистрированный в июне инфляционный всплеск снизил вероятность агрессивного сокращения ставки по федеральным фондам 31 июля сразу на 50 базисных пунктов. При этом рынок по-прежнему полностью уверен в том, что ставки будут снижены на 0.25%.
Покупайте физическое золото и серебро. Инфляция уже давно началась, официальная статистика отстает, это подготовка мнения.
Фальшивомонетчик Пауэлл вчера наехал на золото - говорит, это спекулятивный актив. А взлетевший в десятки раз фаанг - это не спекулятивный актив? Чувак боится золота и несет бред, а весь мир слушает.
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