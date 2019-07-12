В США неожиданно на рекордную величину подскочила инфляция В четверг 11 июля был опубликован американский инфляционный отчет за июнь. Индекс потребительских цен вырос на 0.1%, хотя консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов не подразумевал увеличения по сравнению с маем. К июню прошлого года CPI вырос на 1.6%, что соответствовало прогнозным оценкам.Увеличение было обусловлено значительным ростом цен на одежду, подержанные автомобили, а также предметы домашнего обихода. Выросли расходы на здравоохранение и арендные ставки. В годовом исчислении базовая инфляция в июне увеличилась до 2.1% — на 0.1% превысив прогнозы.На первый взгляд ничего занимательного, однако последний раз базовая инфляция демонстрировала ежемесячный прирост в 0.3% в январе 2018 года, то есть 17 месяцев назад. Более того, за последние 10 лет сопоставимый ежемесячный прирост core CPI наблюдался лишь 4 раза.Однако зарегистрированный в июне инфляционный всплеск снизил вероятность агрессивного сокращения ставки по федеральным фондам 31 июля сразу на 50 базисных пунктов. При этом рынок по-прежнему полностью уверен в том, что ставки будут снижены на 0.25%.