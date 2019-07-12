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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1955195619571958
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:00

Цены на золото в среду выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил об улучшении экономических перспектив в последние недели, и просигнализировал, что ФРС в июле может снизить процентную ставку.

Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,9%, по 1412,50 доллара за тройскую унцию. Заявления главы ФРС поддержали цены на рискованные активы на ожиданиях более мягкой денежно-кредитной политики. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Индекс доллара ICE снизился с трехнедельного минимума на фоне сигналов ФРС, упав на 0,4% до 97,06.

Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?
potter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  potter написав:Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?

Выросла вероятность снижения учетной ставки ФРС уже в этом году. + попытка Ирана захватить Британское судно.
Ну и не большая спекулятивная составляющая :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:27

  vladus17 написав:
  potter написав:Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?

Выросла вероятность снижения учетной ставки ФРС уже в этом году. + попытка Ирана захватить Британское судно.
Ну и не большая спекулятивная составляющая :)

Иран тут ни при чем, выросло вчера, когда главный фальшивомонетчик что-то ляпнул о смягчении политики. Он 3 дня подряд трещит. Наверное, так держат фондовый рынок, большие дяди сливаются. Мегапузырь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:28

  potter написав:Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?

Так если больше денег, растет все. Точнее доллар падает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:14

В США неожиданно на рекордную величину подскочила инфляция В четверг 11 июля был опубликован американский инфляционный отчет за июнь. Индекс потребительских цен вырос на 0.1%, хотя консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов не подразумевал увеличения по сравнению с маем. К июню прошлого года CPI вырос на 1.6%, что соответствовало прогнозным оценкам.Увеличение было обусловлено значительным ростом цен на одежду, подержанные автомобили, а также предметы домашнего обихода. Выросли расходы на здравоохранение и арендные ставки. В годовом исчислении базовая инфляция в июне увеличилась до 2.1% — на 0.1% превысив прогнозы.На первый взгляд ничего занимательного, однако последний раз базовая инфляция демонстрировала ежемесячный прирост в 0.3% в январе 2018 года, то есть 17 месяцев назад. Более того, за последние 10 лет сопоставимый ежемесячный прирост core CPI наблюдался лишь 4 раза.Однако зарегистрированный в июне инфляционный всплеск снизил вероятность агрессивного сокращения ставки по федеральным фондам 31 июля сразу на 50 базисных пунктов. При этом рынок по-прежнему полностью уверен в том, что ставки будут снижены на 0.25%.

Покупайте физическое золото и серебро. Инфляция уже давно началась, официальная статистика отстает, это подготовка мнения.
Фальшивомонетчик Пауэлл вчера наехал на золото - говорит, это спекулятивный актив. А взлетевший в десятки раз фаанг - это не спекулятивный актив? Чувак боится золота и несет бред, а весь мир слушает.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:02

hxbbgaf инфляция это хорошее объяснение происходящему, но если посмотреть на индекс доллара, то индекс был бы возле исторических низов, чего сейчас нет. поэтому про инфляцию пока говорить рано. хотя не исключаю, что осенью она действительно может быть. Зображення
potter
 
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  #<1 ... 1955195619571958
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