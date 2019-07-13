Цены на золото в среду выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил об улучшении экономических перспектив в последние недели, и просигнализировал, что ФРС в июле может снизить процентную ставку.
Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,9%, по 1412,50 доллара за тройскую унцию. Заявления главы ФРС поддержали цены на рискованные активы на ожиданиях более мягкой денежно-кредитной политики. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Индекс доллара ICE снизился с трехнедельного минимума на фоне сигналов ФРС, упав на 0,4% до 97,06.
Ставки пообещали опустить, поэтому акции рекорды бьют. Это понятно, не понимаю, почему золото при этом растёт?
В США неожиданно на рекордную величину подскочила инфляция В четверг 11 июля был опубликован американский инфляционный отчет за июнь. Индекс потребительских цен вырос на 0.1%, хотя консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов не подразумевал увеличения по сравнению с маем. К июню прошлого года CPI вырос на 1.6%, что соответствовало прогнозным оценкам.Увеличение было обусловлено значительным ростом цен на одежду, подержанные автомобили, а также предметы домашнего обихода. Выросли расходы на здравоохранение и арендные ставки. В годовом исчислении базовая инфляция в июне увеличилась до 2.1% — на 0.1% превысив прогнозы.На первый взгляд ничего занимательного, однако последний раз базовая инфляция демонстрировала ежемесячный прирост в 0.3% в январе 2018 года, то есть 17 месяцев назад. Более того, за последние 10 лет сопоставимый ежемесячный прирост core CPI наблюдался лишь 4 раза.Однако зарегистрированный в июне инфляционный всплеск снизил вероятность агрессивного сокращения ставки по федеральным фондам 31 июля сразу на 50 базисных пунктов. При этом рынок по-прежнему полностью уверен в том, что ставки будут снижены на 0.25%.
Покупайте физическое золото и серебро. Инфляция уже давно началась, официальная статистика отстает, это подготовка мнения. Фальшивомонетчик Пауэлл вчера наехал на золото - говорит, это спекулятивный актив. А взлетевший в десятки раз фаанг - это не спекулятивный актив? Чувак боится золота и несет бред, а весь мир слушает.
hxbbgaf инфляция это хорошее объяснение происходящему, но если посмотреть на индекс доллара, то индекс был бы возле исторических низов, чего сейчас нет. поэтому про инфляцию пока говорить рано. хотя не исключаю, что осенью она действительно может быть.
potter написав:hxbbgaf инфляция это хорошее объяснение происходящему, но если посмотреть на индекс доллара, то индекс был бы возле исторических низов, чего сейчас нет. поэтому про инфляцию пока говорить рано. хотя не исключаю, что осенью она действительно может быть.
Плохой график. Показывает не от нуля. С графика можно подумать что индекс взлетал или падал в несколько раз за считаные годы.