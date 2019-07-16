RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1956195719581959
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Рынок облигаций достиг точки невозврата.

http://www.profinance.ru/news/2019/07/1 ... vrata.html
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 03.12.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:27

  Чукча2 написав:Рынок облигаций достиг точки невозврата.

http://www.profinance.ru/news/2019/07/1 ... vrata.html

Ставки опять полетели вверх. Похоже, началась подготовка к дефолту.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20663
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1252 раз.
Подякували: 2039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:46

Не слушайте фальшивомонетчика Пауэла, который уже выступает от отчаяния по 3-4 раза в неделю, чтоб манипулировать рынками и продавливать вниз весь недоллар, когда ставки по трежерям опять начинают лететь вверх и одновременно лопаться фондовый мегапузырь. Все их бумаги уже этой осенью превратятся в туалетную бумагу! Кто в них, тот потеряет все. Покупайте физическое золото и серебро!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20663
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1252 раз.
Подякували: 2039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:03

  hxbbgaf написав:Не слушайте фальшивомонетчика Пауэла, который уже выступает от отчаяния по 3-4 раза в неделю, чтоб манипулировать рынками и продавливать вниз весь недоллар, когда ставки по трежерям опять начинают лететь вверх и одновременно лопаться фондовый мегапузырь. Все их бумаги уже этой осенью превратятся в туалетную бумагу! Кто в них, тот потеряет все. Покупайте физическое золото и серебро!

Вы забыли добавить:
CЛУШАЙТЕ МЕНЯ!
Волгарь
 
Повідомлень: 6815
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1956195719581959
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73455)
17.07.2019 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.