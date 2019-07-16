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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Рынок облигаций достиг точки невозврата.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:27
Ставки опять полетели вверх. Похоже, началась подготовка к дефолту.
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:46
Не слушайте фальшивомонетчика Пауэла, который уже выступает от отчаяния по 3-4 раза в неделю, чтоб манипулировать рынками и продавливать вниз весь недоллар, когда ставки по трежерям опять начинают лететь вверх и одновременно лопаться фондовый мегапузырь. Все их бумаги уже этой осенью превратятся в туалетную бумагу! Кто в них, тот потеряет все. Покупайте физическое золото и серебро!
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:03
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