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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Рынок облигаций достиг точки невозврата.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:27
Ставки опять полетели вверх. Похоже, началась подготовка к дефолту.
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:46
Не слушайте фальшивомонетчика Пауэла, который уже выступает от отчаяния по 3-4 раза в неделю, чтоб манипулировать рынками и продавливать вниз весь недоллар, когда ставки по трежерям опять начинают лететь вверх и одновременно лопаться фондовый мегапузырь. Все их бумаги уже этой осенью превратятся в туалетную бумагу! Кто в них, тот потеряет все. Покупайте физическое золото и серебро!
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:03
Вы забыли добавить:
CЛУШАЙТЕ МЕНЯ!
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:08
Я не имел ввиду конкретно участников форума. Само выражение "золотой жук"- наверное существует и вне форума? Есть такое произведение у Эдгара По "Золотой жук". Там " золотой жук" - что-то символическое - типа хранителя золота, кажется. Читал очень давно. Я все же думаю - что золотые жуки - не те , кто хочет, но не может избавиться от золота. А как раз наоборот - они хранят и накапливают кэш не в бумаге, а в металле. И выражение это не чисто с этой ветки
Нагуглил. Понятие «трейдер» связано с английским глаголом to trade – торговать, то есть трейдеры – это люди, занимающиеся торговлей. Этим термином нельзя назвать продавца на рынке или кассиршу в супермаркете, поскольку слово «трейдер» применимо, в основном, к финансовым рынкам.
То есть - слово трейдер - это только торговля через интернет - виртуальная ? А я почему-то считал - что любой посредник при оптовый торговле - уже трейдер.
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