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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1956195719581959
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Рынок облигаций достиг точки невозврата.

http://www.profinance.ru/news/2019/07/1 ... vrata.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:27

  Чукча2 написав:Рынок облигаций достиг точки невозврата.

http://www.profinance.ru/news/2019/07/1 ... vrata.html

Ставки опять полетели вверх. Похоже, началась подготовка к дефолту.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:46

Не слушайте фальшивомонетчика Пауэла, который уже выступает от отчаяния по 3-4 раза в неделю, чтоб манипулировать рынками и продавливать вниз весь недоллар, когда ставки по трежерям опять начинают лететь вверх и одновременно лопаться фондовый мегапузырь. Все их бумаги уже этой осенью превратятся в туалетную бумагу! Кто в них, тот потеряет все. Покупайте физическое золото и серебро!
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:03

  hxbbgaf написав:Не слушайте фальшивомонетчика Пауэла, который уже выступает от отчаяния по 3-4 раза в неделю, чтоб манипулировать рынками и продавливать вниз весь недоллар, когда ставки по трежерям опять начинают лететь вверх и одновременно лопаться фондовый мегапузырь. Все их бумаги уже этой осенью превратятся в туалетную бумагу! Кто в них, тот потеряет все. Покупайте физическое золото и серебро!

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Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:32

МВФ говорит, что доллар переоценен на 6-12%.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:08

  Волгарь написав:
  kalinavalera1 написав:А золотые жуки - какие у них основные отличиЯ от обычных трейдеров ? Я вот так думаю - что кэш они держат не в бумаге - а в метале ? Истиной в последней инстанции не владею. Интересуют разные мнения.

Они вообще НЕ ТРЕЙДЕРЫ, в принципе. Трейдер, это игрок на рынке, который занимается практической торговлей, т.е. покупает-продает какой-либо актив.
Форумные золотые жуки - ИНВЕСТОРЫ, причем зачастую поневоле. Купив золото на росшем на тот момент рынке, они уже несколько лет не могут ни избавиться от него, ни усредниться в цене.


Я не имел ввиду конкретно участников форума. Само выражение "золотой жук"- наверное существует и вне форума? Есть такое произведение у Эдгара По "Золотой жук". Там " золотой жук" - что-то символическое - типа хранителя золота, кажется. Читал очень давно. Я все же думаю - что золотые жуки - не те , кто хочет, но не может избавиться от золота. А как раз наоборот - они хранят и накапливают кэш не в бумаге, а в металле. И выражение это не чисто с этой ветки

Нагуглил. Понятие «трейдер» связано с английским глаголом to trade – торговать, то есть трейдеры – это люди, занимающиеся торговлей. Этим термином нельзя назвать продавца на рынке или кассиршу в супермаркете, поскольку слово «трейдер» применимо, в основном, к финансовым рынкам.

То есть - слово трейдер - это только торговля через интернет - виртуальная ? А я почему-то считал - что любой посредник при оптовый торговле - уже трейдер. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:57

Вот и серебро сменило тренд. Манипуляторы его вчера хоть и здорово потрепали для рисования закрытия недели, но это ни к чему не привело. Закрытие выше максимального закрытия февраля. В феврале этого года выше 16.15 не закрывались, а последний раз такое было еще прошлым летом. Higher high. Кроме того, серебро пробило верхнюю границу нисходящего канала на уровне 15.60.
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