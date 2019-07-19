Додано: Сер 17 лип, 2019 22:08

Волгарь написав: kalinavalera1 написав: А золотые жуки - какие у них основные отличиЯ от обычных трейдеров ? Я вот так думаю - что кэш они держат не в бумаге - а в метале ? Истиной в последней инстанции не владею. Интересуют разные мнения. А золотые жуки - какие у них основные отличиЯ от обычных трейдеров ? Я вот так думаю - что кэш они держат не в бумаге - а в метале ? Истиной в последней инстанции не владею. Интересуют разные мнения.

Они вообще НЕ ТРЕЙДЕРЫ, в принципе. Трейдер, это игрок на рынке, который занимается практической торговлей, т.е. покупает-продает какой-либо актив.

Форумные золотые жуки - ИНВЕСТОРЫ, причем зачастую поневоле. Купив золото на росшем на тот момент рынке, они уже несколько лет не могут ни избавиться от него, ни усредниться в цене. Они вообще НЕ ТРЕЙДЕРЫ, в принципе. Трейдер, это игрок на рынке, который занимается практической торговлей, т.е. покупает-продает какой-либо актив.Форумные золотые жуки - ИНВЕСТОРЫ, причем зачастую поневоле. Купив золото на росшем на тот момент рынке, они уже несколько лет не могут ни избавиться от него, ни усредниться в цене.

Я не имел ввиду конкретно участников форума. Само выражение "золотой жук"- наверное существует и вне форума? Есть такое произведение у Эдгара По "Золотой жук". Там " золотой жук" - что-то символическое - типа хранителя золота, кажется. Читал очень давно. Я все же думаю - что золотые жуки - не те , кто хочет, но не может избавиться от золота. А как раз наоборот - они хранят и накапливают кэш не в бумаге, а в металле. И выражение это не чисто с этой веткиНагуглил. Понятие «трейдер» связано с английским глаголом to trade – торговать, то есть трейдеры – это люди, занимающиеся торговлей. Этим термином нельзя назвать продавца на рынке или кассиршу в супермаркете, поскольку слово «трейдер» применимо, в основном, к финансовым рынкам.То есть - слово трейдер - это только торговля через интернет - виртуальная ? А я почему-то считал - что любой посредник при оптовый торговле - уже трейдер.