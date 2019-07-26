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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1957195819591960
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:13

  hxbbgaf написав:уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро!

Интересная тема. Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото. По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.


Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:08

  kalinavalera1 написав:
  hxbbgaf написав:уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро!

Интересная тема. Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото. По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.
Уверяю Вас, НИКАК. А доллар НЕ НАДО СПАСАТЬ. Опасность грозит госдолгу США (перспективам его обслуживания размещением новых долговых обязательств, а не эмиссией казначейства). А доллар как был federal reserve note, т.е. банкнотой, обеспеченной золотом на 10% и на 90% - ипотечными и казначейскими обязательствами)

Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:54

Интересно было бы увидеть как 7милиардов человек бегают по обменкам с триллионами мукалатуры и пытаются поменять их либры)))какой курс интересно будет?на вес наверное))
dafs
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:10

Рост ВВП на 2.1% нам предоставили как позитив - мол, чуть выше ожиданий, но все забыли о том, что предыдущее значение было 3.1. И где тут позитив? Такая манипуляция. К тому же, нужно смотреть отношение гос. долга к ВВП, а не просто ВВП. А там все очень печально.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1957195819591960
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