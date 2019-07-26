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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1957195819591960 Додано: Чет 25 лип, 2019 16:13 hxbbgaf написав: уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро! уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро!

Интересная тема. Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото. По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.





Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены. Интересная тема. Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото. По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены. kalinavalera1

Повідомлень: 4918 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:08 kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро! уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро!

Интересная тема. Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото. По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.

Уверяю Вас, НИКАК. А доллар НЕ НАДО СПАСАТЬ. Опасность грозит госдолгу США (перспективам его обслуживания размещением новых долговых обязательств, а не эмиссией казначейства). А доллар как был federal reserve note, т.е. банкнотой, обеспеченной золотом на 10% и на 90% - ипотечными и казначейскими обязательствами)



Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены. Интересная тема.По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.Уверяю Вас, НИКАК. А доллар НЕ НАДО СПАСАТЬ. Опасность грозит госдолгу США (перспективам его обслуживания размещением новых долговых обязательств, а не эмиссией казначейства). А доллар как был federal reserve note, т.е. банкнотой, обеспеченной золотом на 10% и на 90% - ипотечными и казначейскими обязательствами)Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены. Волгарь Повідомлень: 6883 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:54 Интересно было бы увидеть как 7милиардов человек бегают по обменкам с триллионами мукалатуры и пытаются поменять их либры)))какой курс интересно будет?на вес наверное)) dafs Повідомлень: 126 З нами з: 05.04.11 Подякував: 1 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2019 13:10 Рост ВВП на 2.1% нам предоставили как позитив - мол, чуть выше ожиданий, но все забыли о том, что предыдущее значение было 3.1. И где тут позитив? Такая манипуляция. К тому же, нужно смотреть отношение гос. долга к ВВП, а не просто ВВП. А там все очень печально. hxbbgaf Повідомлень: 20681 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1255 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1957195819591960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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