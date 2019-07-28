kalinavalera1 написав:

hxbbgaf написав: уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро! уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро!

Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото.

Интересная тема.По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.Уверяю Вас, НИКАК. А доллар НЕ НАДО СПАСАТЬ. Опасность грозит госдолгу США (перспективам его обслуживания размещением новых долговых обязательств, а не эмиссией казначейства). А доллар как был federal reserve note, т.е. банкнотой, обеспеченной золотом на 10% и на 90% - ипотечными и казначейскими обязательствами)Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены.