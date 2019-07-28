hxbbgaf написав:уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро!
Интересная тема. Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото. По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной.
Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены.
hxbbgaf написав:уже вовсю идут терки, что новая валюта будет какая-то либра. И простятся все долги. Покупайте физическое золото и серебро!
Интересная тема. Предлагаю обсудить - как на это отреагирует золото. По-моему - очень разумно задумано - для попытки спасения доллара. Либра - будет котироваться как средняя от совокупности основных макроэкономических валют. Может спасти доллар в перспективе. Ведь не возможно доллар печатать бесконечно. Сколько веревочке не виться. Моя мысль - количество либры будет определяться количеством совокупного товарного продукта основных макроэкономических стран или совокупностью количества их валют. Хоть какие -то ограничения нужны. Типа заземлить международную валюту. Она не должна быть просто бумажкой - ничем не обеспеченной. Уверяю Вас, НИКАК. А доллар НЕ НАДО СПАСАТЬ. Опасность грозит госдолгу США (перспективам его обслуживания размещением новых долговых обязательств, а не эмиссией казначейства). А доллар как был federal reserve note, т.е. банкнотой, обеспеченной золотом на 10% и на 90% - ипотечными и казначейскими обязательствами)
Это попытка - не зависеть от золота, не ориентироваться на золото. Не думаю - что это как-то слишком задерет золото. Хотя рост будет конечно, но не такой бурный, как если бы доллар обвалился и не было ему замены.
Рост ВВП на 2.1% нам предоставили как позитив - мол, чуть выше ожиданий, но все забыли о том, что предыдущее значение было 3.1. И где тут позитив? Такая манипуляция. К тому же, нужно смотреть отношение гос. долга к ВВП, а не просто ВВП. А там все очень печально.
http://u-f.ru/news/economics/u19761/201 ... se.mail.ru ``Центральные банки Европы приняли решение отказаться от 20-летнего соглашения о координации продаж золота. Первоначально соглашение было подписано в 1999 году с целью ограничения продаж золота и стабилизации на рынке драгоценных металлов. `` Кто-то что-то знал о данном соглашении?