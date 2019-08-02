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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 03 сер, 2019 11:53
hxbbgaf написав:
Отношение золота к серебру опять идет вверх. Признак манипуляции. В принципе, 90 - это нонсенс. Среднее историческое 44. Так что покупайте физическое серебро - оно взлетит в разы.
Кому оно надо то серебро. Дешевое, места много занимет. Что бы инвестировать допустим 100к зеленых нужно склад под него арендовать.
Другое дело золото. Можно и пару лимонов инвестировать и в ячейку поместится без проблем
Плюс если что то случится с баксом , все большие дяди в золото только и побегут, инвестировать свою трюлики в серебро просто банально не удобно! Тем самым повышая соотношение золота к серебру до небес. Так что увы, серебро это сыръе, а золото - money.
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vladus17
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:53
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Отношение золота к серебру опять идет вверх. Признак манипуляции. В принципе, 90 - это нонсенс. Среднее историческое 44. Так что покупайте физическое серебро - оно взлетит в разы.
Кому оно надо то серебро. Дешевое, места много занимет. Что бы инвестировать допустим 100к зеленых нужно склад под него арендовать.
Другое дело золото. Можно и пару лимонов инвестировать и в ячейку поместится без проблем
Плюс если что то случится с баксом , все большие дяди в золото только и побегут, инвестировать свою трюлики в серебро просто банально не удобно! Тем самым повышая соотношение золота к серебру до небес. Так что увы, серебро это сыръе, а золото - money.
Та да, только эти качества серебра и золота существовали всегда и оно все уже в цене. А вот куда побегут, вопрос. Вспомните 1980-й, когда серебро подскочило гораздо больше золота, то же было в 2011-м.
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hxbbgaf
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