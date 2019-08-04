Додано: Суб 03 сер, 2019 21:59

vladus17 написав: hxbbgaf написав: Та да, только эти качества серебра и золота существовали всегда и оно все уже в цене. А вот куда побегут, вопрос. Вспомните 1980-й, когда серебро подскочило гораздо больше золота, то же было в 2011-м. Та да, только эти качества серебра и золота существовали всегда и оно все уже в цене. А вот куда побегут, вопрос. Вспомните 1980-й, когда серебро подскочило гораздо больше золота, то же было в 2011-м.

Раньше серебро было деньгами. Больее мелкими и ходовыми чем золото.

Сейчас же его место заняли другие деньги(доллары, евро , франки и прч), а серебро осталось лишь сиръем для юв. изделий и электроники, а так же побочным продуктом при майнинге золота- все.

Если оно немного и вырастет в цене то это только за счет спекуляций на бирже в надежде напарить его ОЛХ.ам, в три-дорога, которые все еще думают что это деньги.

П.С. Почему центр банки мира не держат запасов серебра, а золото - держат?

Ответ: Серебро больше не деньги, а сыръе. Раньше серебро было деньгами. Больее мелкими и ходовыми чем золото.Сейчас же его место заняли другие деньги(доллары, евро , франки и прч), а серебро осталось лишь сиръем для юв. изделий и электроники, а так же побочным продуктом при майнинге золота- все.Если оно немного и вырастет в цене то это только за счет спекуляций на бирже в надежде напарить его ОЛХ.ам, в три-дорога, которые все еще думают что это деньги.П.С. Почему центр банки мира не держат запасов серебра, а золото - держат?Ответ: Серебро больше не деньги, а сыръе.

Когда это раньше, сколько веков назад? Еще в 2011-м соотношение было 30-40. В 2011-м году серебро было деньгами?А золото сейчас деньги? Где это написано? Официально оно с 1970-х годов тоже не деньги. Центробанки не хранят, потому что у них большие суммы, надо очень много серебра, но для взлета цены достаточно и муравьишек, которые купят по полкг. И это плюс, что центробанки не хранят, золота у них много и в случае резкого роста им есть чем провести интервенцию, а с серебром проблема.Так серебро упало больше чем даже сырье. Медь, например, с 2011-го года упала менее чем вдвое, а серебро втрое. Так что недооценено.