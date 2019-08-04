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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1958195919601961
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:53

  hxbbgaf написав:Отношение золота к серебру опять идет вверх. Признак манипуляции. В принципе, 90 - это нонсенс. Среднее историческое 44. Так что покупайте физическое серебро - оно взлетит в разы.

Кому оно надо то серебро. Дешевое, места много занимет. Что бы инвестировать допустим 100к зеленых нужно склад под него арендовать.
Другое дело золото. Можно и пару лимонов инвестировать и в ячейку поместится без проблем :)
Плюс если что то случится с баксом , все большие дяди в золото только и побегут, инвестировать свою трюлики в серебро просто банально не удобно! Тем самым повышая соотношение золота к серебру до небес. Так что увы, серебро это сыръе, а золото - money.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:53

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Отношение золота к серебру опять идет вверх. Признак манипуляции. В принципе, 90 - это нонсенс. Среднее историческое 44. Так что покупайте физическое серебро - оно взлетит в разы.

Кому оно надо то серебро. Дешевое, места много занимет. Что бы инвестировать допустим 100к зеленых нужно склад под него арендовать.
Другое дело золото. Можно и пару лимонов инвестировать и в ячейку поместится без проблем :)
Плюс если что то случится с баксом , все большие дяди в золото только и побегут, инвестировать свою трюлики в серебро просто банально не удобно! Тем самым повышая соотношение золота к серебру до небес. Так что увы, серебро это сыръе, а золото - money.

Та да, только эти качества серебра и золота существовали всегда и оно все уже в цене. А вот куда побегут, вопрос. Вспомните 1980-й, когда серебро подскочило гораздо больше золота, то же было в 2011-м.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:34

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Та да, только эти качества серебра и золота существовали всегда и оно все уже в цене. А вот куда побегут, вопрос. Вспомните 1980-й, когда серебро подскочило гораздо больше золота, то же было в 2011-м.

Раньше серебро было деньгами. Больее мелкими и ходовыми чем золото.
Сейчас же его место заняли другие деньги(доллары, евро , франки и прч), а серебро осталось лишь сиръем для юв. изделий и электроники, а так же побочным продуктом при майнинге золота- все.
Если оно немного и вырастет в цене то это только за счет спекуляций на бирже в надежде напарить его ОЛХ.ам, в три-дорога, которые все еще думают что это деньги.
П.С. Почему центр банки мира не держат запасов серебра, а золото - держат?
Ответ: Серебро больше не деньги, а сыръе.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:59

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Та да, только эти качества серебра и золота существовали всегда и оно все уже в цене. А вот куда побегут, вопрос. Вспомните 1980-й, когда серебро подскочило гораздо больше золота, то же было в 2011-м.

Раньше серебро было деньгами. Больее мелкими и ходовыми чем золото.
Сейчас же его место заняли другие деньги(доллары, евро , франки и прч), а серебро осталось лишь сиръем для юв. изделий и электроники, а так же побочным продуктом при майнинге золота- все.
Если оно немного и вырастет в цене то это только за счет спекуляций на бирже в надежде напарить его ОЛХ.ам, в три-дорога, которые все еще думают что это деньги.
П.С. Почему центр банки мира не держат запасов серебра, а золото - держат?
Ответ: Серебро больше не деньги, а сыръе.

Когда это раньше, сколько веков назад? Еще в 2011-м соотношение было 30-40. В 2011-м году серебро было деньгами? :o
А золото сейчас деньги? Где это написано? Официально оно с 1970-х годов тоже не деньги. Центробанки не хранят, потому что у них большие суммы, надо очень много серебра, но для взлета цены достаточно и муравьишек, которые купят по полкг. И это плюс, что центробанки не хранят, золота у них много и в случае резкого роста им есть чем провести интервенцию, а с серебром проблема.
Так серебро упало больше чем даже сырье. Медь, например, с 2011-го года упала менее чем вдвое, а серебро втрое. Так что недооценено.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 08:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:но для взлета цены достаточно и муравьишек, которые купят по полкг.

А я то думаю что вы про серебро на различных форумах топите, верно, хотите слиться и выйти в ноль за почти 10 лет. В убыток продавать не комильфо, я вас понимаю! :lol:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:02

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:но для взлета цены достаточно и муравьишек, которые купят по полкг.

А я то думаю что вы про серебро на различных форумах топите, верно, хотите слиться и выйти в ноль за почти 10 лет. В убыток продавать не комильфо, я вас понимаю! :lol:

Сейчас токо покупать самое время. О серебре я последний год токо говорю.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:54

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Сейчас токо покупать самое время. О серебре я последний год токо говорю.

Купить и дурак купит. Потом кому и за сколько его продавать - уже совсем другой вопрос.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:18

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Сейчас токо покупать самое время. О серебре я последний год токо говорю.

Купить и дурак купит. Потом кому и за сколько его продавать - уже совсем другой вопрос.

Так со всем, но бумага есть бумага, сейчас ее ждут непростые времена.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Так со всем, но бумага есть бумага, сейчас ее ждут непростые времена.
За ,,бумагу,, пошел купил что надо. Самый ликвидный товар в мире. Я посмотрю на вас когда вам что то понадобится, как вы со своим бруском по ломбардам будете бегать, продавать за треть цены.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:50

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Так со всем, но бумага есть бумага, сейчас ее ждут непростые времена.
За ,,бумагу,, пошел купил что надо. Самый ликвидный товар в мире. Я посмотрю на вас когда вам что то понадобится, как вы со своим бруском по ломбардам будете бегать, продавать за треть цены.

Только вопрос, сколько купить. Как сейчас или уже скоро в разы меньше. Начинаются валютные войны - сражение печатных станков, кто больше обесценит свою бумагу. Китайцы сделали ход, теперь очередь за долларом.
Какую треть цены, откройте тот же Юнекс или Индустриал, или РВС и посмотрите цены, что за бред.
hxbbgaf
 
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