Золотые жуки живут в ожидании апокалипсиса и краха доллара.
Обычные трейдеры живут с роста всяческих активов относительно доллара.
И те и те долларофобы, но считают свое состояние в долларах.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:25
Золотые жуки живут в ожидании апокалипсиса и краха доллара.
Обычные трейдеры живут с роста всяческих активов относительно доллара.
И те и те долларофобы, но считают свое состояние в долларах.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:25
hxbbgaf
Серебро нужно лишь для индустрии и ювелирки. Пытаться срубить бабла на нем - не выйдет! Даже пословица существует, я забыл точно как там, но что то вроде ,,все пути инвестирования укрыты костями инвесторов в серебро,,
Поправте меня кто помнит
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:59
Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.
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