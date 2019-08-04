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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1959196019611962
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:25

  kalinavalera1 написав:А золотые жуки - какие у них основные отличиЯ от обычных трейдеров ? Я вот так думаю - что кэш они держат не в бумаге - а в метале ? Истиной в последней инстанции не владею. Интересуют разные мнения.

Золотые жуки живут в ожидании апокалипсиса и краха доллара.
Обычные трейдеры живут с роста всяческих активов относительно доллара.
И те и те долларофобы, но считают свое состояние в долларах.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:25

hxbbgaf
Серебро нужно лишь для индустрии и ювелирки. Пытаться срубить бабла на нем - не выйдет! Даже пословица существует, я забыл точно как там, но что то вроде ,,все пути инвестирования укрыты костями инвесторов в серебро,,
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:59

  vladus17 написав:hxbbgaf
Серебро нужно лишь для индустрии и ювелирки. Пытаться срубить бабла на нем - не выйдет! Даже пословица существует, я забыл точно как там, но что то вроде ,,все пути инвестирования укрыты костями инвесторов в серебро,,
Поправте меня кто помнит :)

Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.
hxbbgaf
 
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