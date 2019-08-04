Золотые жуки живут в ожидании апокалипсиса и краха доллара.
Обычные трейдеры живут с роста всяческих активов относительно доллара.
И те и те долларофобы, но считают свое состояние в долларах.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:25
Золотые жуки живут в ожидании апокалипсиса и краха доллара.
Обычные трейдеры живут с роста всяческих активов относительно доллара.
И те и те долларофобы, но считают свое состояние в долларах.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:25
hxbbgaf
Серебро нужно лишь для индустрии и ювелирки. Пытаться срубить бабла на нем - не выйдет! Даже пословица существует, я забыл точно как там, но что то вроде ,,все пути инвестирования укрыты костями инвесторов в серебро,,
Поправте меня кто помнит
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:59
Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:26
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Раз уж вы о фактах, давайте о фактах.
Факт первый: В 1980ом году овец подстригли продав им 50 баксов за унцию серебра.
Факт второй: Сейчас серебро стоит около 16долларов за унцию. Те кто купили в декабре 2007го года, продав сейчас окажутся в минусе, хоть и цена одинакова, просто за счет маржи. А это почти 12 лет , Карл!
А те кто купили с Феврала 2010го по Август 2014 - ой как не повезло. Наверное их костями и усеяны пути инвесторов, как в пословице.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:31
Так это все значит, что оно сейчас недооценено! Или вы хотите покупать дорого?
Когда все сливки сняты. Серебром сейчас манипулируют, чтоб повлиять на золото, которым манипулировать становится все сложнее и оно выносит все голые шорты, вон полчаса назад тупо сбили цену без всяких причин. В других активах движения не было, только серебро и потом влияние на золото. Это голые шорты! Очень много голых шортов! Значит, есть интерес и сейчас идет скупка. Лучший момент для покупки физического серебра.
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:47
hxbbgaf
Это все ваши домысли. Мы о фактах говорили.
Сами голосуйте своими деньгами хоть за серебро хоть за медь. Зачем людей в заблуждение заводить?
Кажется что вы просто поуши в серебре, и как и говорили ранее надеетесь на то что люди хотябы по пол килошки купят тем самым взвентив цену, и тогда у вас есть шанс что ваши внуки выйдут в ноль
Я вас понимаю. Вы ж не для себя так стараетесь!
Додано: Пон 05 сер, 2019 18:47
С ветки о сребре на инвестинге:
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