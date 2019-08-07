RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1960196119621963
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Фантазии какие-то, непонятно откуда взятые. Я о серебре и пишу-то тут только последний год, с чего вы взяли, что я в него вложился на всю котлету еще и 10 лет назад. Это вот вы слили золото по 1290 и по 1340 перед самым ростом.

Да, я потихоньку продаю бруски, не смотреть же на них. Ведь я их и покупал ради того что бы потом как то продать подороже. Сейчас самое оно!
П.С. После слива на 1280(январь) я писал что бегал откупался с выпучеными глазами по 1280-90 в Апреле -Марте откупился полностью. Второй раз уже начал продавать когда было 1356. Сейчас где то половину прелести слил с хорошим профитом. No regrets :)
Это ж не то что с серебром убытки только фиксить...
vladus17
 
Повідомлень: 931
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Я думаю он просто торгует металлом, имхо. А золото растет потихоньку?

Кстати да, почему то я сразу не подумал что он продаван!
Золото растет еще как. Чесно сказать с меня прогнозист так себе- я помню раньше прогнозы пытался делать, и тупо каждый раз мимо! Можно было просто смотреть и делать наоборот и было бы 100% попадание))
Сейчас я как делаю, вижу хорошую цену -покупаю. Вижу хорошую цену - продаю.
И не парюсь что купил не на дне или продал не на самом пике.
Жизнь слишком коротка что бы парится за эти бумажки. И бруски на тот свет не заберешь.
Life is about enjoying the ride!
vladus17
 
Повідомлень: 931
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:23

А кто-то писал, что по 1340 слил и что теперь только вниз.
Ну, на тот свет и квартиру не заберешь - ничего не заберешь.
А Зеля может еще и на этом свете наехать и потребовать источники происхождения.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20714
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:39

  hxbbgaf написав:А кто-то писал, что по 1340 слил и что теперь только вниз.
Ну, на тот свет и квартиру не заберешь - ничего не заберешь.
А Зеля может еще и на этом свете наехать и потребовать источники происхождения.

Слил ровно столько сколько хотел слить на тот момент. А это где то 10% из 100.
Вам так интересна моя бухгалтерия?
Насчет мого прогноза пойти вниз- знаю ошибся. Я коментом выше написал что раньше 100% ошибался в своих прогнозах. Больше не прогнозирую.
А вы я вижу любитель за рост серебра топить, Да и только. Ошибок своих не признаете что взяли на пике а сейчас не знаете что с ним делать :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 931
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Золото превысило планку 1500 дол/унция
это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов
и это в не сезон-лето ,активность минимальная
Удивляет, что на ветке никакой реакции
предполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:17

  pavel12095 написав:Золото превысило планку 1500 дол/унция
это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов
и это в не сезон-лето ,активность минимальная
Удивляет, что на ветке никакой реакции
предполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл

Это вполне ожидаемо и уныло. Ждем 2300 до конца года минимум и взлет серебра в разы.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20714
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:39

  hxbbgaf написав:Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.
меня месяц тут не было а вы все также сотрясаете воздух:) и все также просто многа букв.. Ни одной ссылки на подтверждение ваших слов что о трежерях что о резерва spdr что о манипуляции серебром. Просто текст.. Ваши слова не чем не подтверждаются в отличии от других участников форума. И дело ведь не в "загуглить" а просто ну чесно надоели эти домыслы. А на досуге почитайте о манипуляции серебром в 80х о котором вы так распинаетесь, раз вы слышали о серебре по 50 $ значит должны знать и о братьях Хант(правда или нет но по крайней мере не просто домыслы) https://www.google.com/amp/s/trader-blo ... likih/amp/
zkoviz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 15.04.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:50

  zkoviz написав:
  hxbbgaf написав:Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.
меня месяц тут не было а вы все также сотрясаете воздух:) и все также просто многа букв.. Ни одной ссылки на подтверждение ваших слов что о трежерях что о резерва spdr что о манипуляции серебром. Просто текст.. Ваши слова не чем не подтверждаются в отличии от других участников форума. И дело ведь не в "загуглить" а просто ну чесно надоели эти домыслы. А на досуге почитайте о манипуляции серебром в 80х о котором вы так распинаетесь, раз вы слышали о серебре по 50 $ значит должны знать и о братьях Хант(правда или нет но по крайней мере не просто домыслы) https://www.google.com/amp/s/trader-blo ... likih/amp/

В 2011-м тоже было 40+, золото, кстати, тогда стоило как сейчас.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20714
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:25

  pavel12095 написав:Золото превысило планку 1500 дол/унция
это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов
и это в не сезон-лето ,активность минимальная
Удивляет, что на ветке никакой реакции


Да, что-то Ульманиса пока не видно. )
tumos
 
Повідомлень: 902
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1960196119621963
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (525)
08.08.2019 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.