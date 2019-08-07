hxbbgaf написав:Фантазии какие-то, непонятно откуда взятые. Я о серебре и пишу-то тут только последний год, с чего вы взяли, что я в него вложился на всю котлету еще и 10 лет назад. Это вот вы слили золото по 1290 и по 1340 перед самым ростом.
Да, я потихоньку продаю бруски, не смотреть же на них. Ведь я их и покупал ради того что бы потом как то продать подороже. Сейчас самое оно! П.С. После слива на 1280(январь) я писал что бегал откупался с выпучеными глазами по 1280-90 в Апреле -Марте откупился полностью. Второй раз уже начал продавать когда было 1356. Сейчас где то половину прелести слил с хорошим профитом. No regrets Это ж не то что с серебром убытки только фиксить...
kalinavalera1 написав:Я думаю он просто торгует металлом, имхо. А золото растет потихоньку?
Кстати да, почему то я сразу не подумал что он продаван! Золото растет еще как. Чесно сказать с меня прогнозист так себе- я помню раньше прогнозы пытался делать, и тупо каждый раз мимо! Можно было просто смотреть и делать наоборот и было бы 100% попадание)) Сейчас я как делаю, вижу хорошую цену -покупаю. Вижу хорошую цену - продаю. И не парюсь что купил не на дне или продал не на самом пике. Жизнь слишком коротка что бы парится за эти бумажки. И бруски на тот свет не заберешь. Life is about enjoying the ride!
hxbbgaf написав:А кто-то писал, что по 1340 слил и что теперь только вниз. Ну, на тот свет и квартиру не заберешь - ничего не заберешь. А Зеля может еще и на этом свете наехать и потребовать источники происхождения.
Слил ровно столько сколько хотел слить на тот момент. А это где то 10% из 100. Вам так интересна моя бухгалтерия? Насчет мого прогноза пойти вниз- знаю ошибся. Я коментом выше написал что раньше 100% ошибался в своих прогнозах. Больше не прогнозирую. А вы я вижу любитель за рост серебра топить, Да и только. Ошибок своих не признаете что взяли на пике а сейчас не знаете что с ним делать
Золото превысило планку 1500 дол/унция это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов и это в не сезон-лето ,активность минимальная Удивляет, что на ветке никакой реакции предполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл
pavel12095 написав:Золото превысило планку 1500 дол/унция это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов и это в не сезон-лето ,активность минимальная Удивляет, что на ветке никакой реакции предполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл
Это вполне ожидаемо и уныло. Ждем 2300 до конца года минимум и взлет серебра в разы.
hxbbgaf написав:Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.
меня месяц тут не было а вы все также сотрясаете воздух:) и все также просто многа букв.. Ни одной ссылки на подтверждение ваших слов что о трежерях что о резерва spdr что о манипуляции серебром. Просто текст.. Ваши слова не чем не подтверждаются в отличии от других участников форума. И дело ведь не в "загуглить" а просто ну чесно надоели эти домыслы. А на досуге почитайте о манипуляции серебром в 80х о котором вы так распинаетесь, раз вы слышали о серебре по 50 $ значит должны знать и о братьях Хант(правда или нет но по крайней мере не просто домыслы) https://www.google.com/amp/s/trader-blo ... likih/amp/
hxbbgaf написав:Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.
меня месяц тут не было а вы все также сотрясаете воздух:) и все также просто многа букв.. Ни одной ссылки на подтверждение ваших слов что о трежерях что о резерва spdr что о манипуляции серебром. Просто текст.. Ваши слова не чем не подтверждаются в отличии от других участников форума. И дело ведь не в "загуглить" а просто ну чесно надоели эти домыслы. А на досуге почитайте о манипуляции серебром в 80х о котором вы так распинаетесь, раз вы слышали о серебре по 50 $ значит должны знать и о братьях Хант(правда или нет но по крайней мере не просто домыслы) https://www.google.com/amp/s/trader-blo ... likih/amp/
В 2011-м тоже было 40+, золото, кстати, тогда стоило как сейчас.
pavel12095 написав:Золото превысило планку 1500 дол/унция это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов и это в не сезон-лето ,активность минимальная Удивляет, что на ветке никакой реакции