Додано: Вів 06 сер, 2019 22:01

kalinavalera1 написав: Я думаю он просто торгует металлом, имхо. А золото растет потихоньку?

Кстати да, почему то я сразу не подумал что он продаван!Золото растет еще как. Чесно сказать с меня прогнозист так себе- я помню раньше прогнозы пытался делать, и тупо каждый раз мимо! Можно было просто смотреть и делать наоборот и было бы 100% попадание))Сейчас я как делаю, вижу хорошую цену -покупаю. Вижу хорошую цену - продаю.И не парюсь что купил не на дне или продал не на самом пике.Жизнь слишком коротка что бы парится за эти бумажки. И бруски на тот свет не заберешь.Life is about enjoying the ride!