Додано: Чет 08 сер, 2019 16:39

hxbbgaf написав: Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.

Доллар вообще ни для чего не нужен. Есть история цен, от нее и надо отталкиваться, а не фантазировать. Факт, что в 1980-м году серебро стоило 50 баксов.

меня месяц тут не было а вы все также сотрясаете воздух:) и все также просто многа букв.. Ни одной ссылки на подтверждение ваших слов что о трежерях что о резерва spdr что о манипуляции серебром. Просто текст.. Ваши слова не чем не подтверждаются в отличии от других участников форума. И дело ведь не в "загуглить" а просто ну чесно надоели эти домыслы. А на досуге почитайте о манипуляции серебром в 80х о котором вы так распинаетесь, раз вы слышали о серебре по 50 $ значит должны знать и о братьях Хант(правда или нет но по крайней мере не просто домыслы)