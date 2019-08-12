pavel12095 написав:Золото превысило планку 1500 дол/унция это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов и это в не сезон-лето ,активность минимальная Удивляет, что на ветке никакой реакции предполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл
Золото за последние 3 месяца подорожало на 300$ за унцию. Я ради интереса на этой неделе решил акций золотодобывающих компаний купить. Никогда не играл на фодновом рынке, но решил удовлетворить свое любопытство. Когда золото дошло до 1450, думал будет коррекция, до 1430 или до 1400, тогда и куплю. Но тут Трамп запостил твит по поводу пошлин для Китая и в итоге, купил немного акций по 1500. Если будет коррекция, то думаю докуплю акций. Так вот, сейчас слежу за ценой на золото и индексом S&P 500. Если раньше они с золотом ходили в противофазе, то сейчас после роста, золото не то что не падает, но может и расти. Я не специалист и могу ошибаться, но мне кажется сильных коррекций по золоту уже не будет. Золото будут скупать в любом случае и в страхе перед дефляцией, если Трамп с Китаем не договориться и начнется падение мировой экономики и фонды. Ну или если Трамп договориться с Китаем и продавит ФРС на снижение ставок, тогда фондовый рынок не рухнет, что критично для выборов Трампа, но тогда золото будут покупать в страхе перед дефляцией. Сейчас уже в Японии и во многих европейских странах, ставки по ушли в отрицательную доходность. Так не проще ли купить золото, чем доплачивать банкирам за хранение своих денег?
zkoviz Мы начали жить в эпоху, которой в мире никогда не было. Мир никогда ещё не жил при отрицательных ставках. Это одна из причин, по которой отсылки на авторитетные источники или на исторические аналогии не работают.
potter написав:zkoviz Мы начали жить в эпоху, которой в мире никогда не было. Мир никогда ещё не жил при отрицательных ставках. Это одна из причин, по которой отсылки на авторитетные источники или на исторические аналогии не работают.
Точно в корень. Хорошо сказано. Мы вот ( многие) писали несколько месяцев назад - что нормальные факторы уж не влияют на цену. Поэтому на ветке сейчас тишина. Я предполагаю без уверенности - что будет еще рост и до конца года можем увидеть 1 700. И даже возможно выше. Акции золотодобывающих компаний не одно и то же , что металл. Хотя если рост основан на инфляции доллара - то тогда расти должны и акции, и металл. Инфляция доллара присутствует. Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ?
kalinavalera1 написав: Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ?
Одним словом - страх. Если Китайозы девальвировали свою валюту - почему этого не могут сделать и Америкосы?
kalinavalera1 написав: Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ?
Одним словом - страх. Если Китайозы девальвировали свою валюту - почему этого не могут сделать и Америкосы?
Я слышал следующее объяснение. Игра с учетной ставкой не есть основным инструментом. У США отсутствуют резервы в международных валютах. Чтобы эффективно заниматься действиями с девальвацией, им будет необходимо осуществлять покупки евро, иены, юаня... Но в конечном итоге девальвация доллара - это отказ от его функции мировой резервной валюты. Иной курс развития страны.
kalinavalera1 написав: Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ?
Одним словом - страх. Если Китайозы девальвировали свою валюту - почему этого не могут сделать и Америкосы?