Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41

pavel12095 написав: Золото превысило планку 1500 дол/унция

это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов

и это в не сезон-лето ,активность минимальная

Удивляет, что на ветке никакой реакции

предполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл Золото превысило планку 1500 дол/унцияэто превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозови это в не сезон-лето ,активность минимальнаяУдивляет, что на ветке никакой реакциипредполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл

Золото за последние 3 месяца подорожало на 300$ за унцию.Я ради интереса на этой неделе решил акций золотодобывающих компаний купить.Никогда не играл на фодновом рынке, но решил удовлетворить свое любопытство.Когда золото дошло до 1450, думал будет коррекция, до 1430 или до 1400, тогда и куплю.Но тут Трамп запостил твит по поводу пошлин для Китая и в итоге, купил немного акций по 1500. Если будет коррекция, то думаю докуплю акций.Так вот, сейчас слежу за ценой на золото и индексом S&P 500. Если раньше они с золотом ходили в противофазе, то сейчас после роста, золото не то что не падает, но может и расти.Я не специалист и могу ошибаться, но мне кажется сильных коррекций по золоту уже не будет. Золото будут скупать в любом случае и в страхе перед дефляцией, если Трамп с Китаем не договориться и начнется падение мировой экономики и фонды. Ну или если Трамп договориться с Китаем и продавит ФРС на снижение ставок, тогда фондовый рынок не рухнет, что критично для выборов Трампа, но тогда золото будут покупать в страхе перед дефляцией. Сейчас уже в Японии и во многих европейских странах, ставки по ушли в отрицательную доходность. Так не проще ли купить золото, чем доплачивать банкирам за хранение своих денег?