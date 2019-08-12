На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет?
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:59
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:07
Попробуйте РВС банк. На сайте много б/у слитков с фотками. Можно выбрать.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кешбэк от меня лично).
60 грн. кешбэк за оформление Зелёной карты А-банка по моему приглашению (50грн. от банка и 10 грн. от меня лично).
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:33
Что такое бу слитки? Во всех банках обычные и скорее всего с приноса. То есть если на этом акцентируются то они такие себе.
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:34
Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет
|