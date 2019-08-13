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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1962196319641965
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:59

  Nickmess написав:Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет

На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет?
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:07

  Nickmess написав:Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет

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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:33

Что такое бу слитки? Во всех банках обычные и скорее всего с приноса. То есть если на этом акцентируются то они такие себе.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:34

Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:06

  Nickmess написав:Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет


Как-то стрёмно откупаться, очень уж резво вверх прёт. Как бы не загон.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:31

Опять рисование после закрытия. Сплошное вытяряхивание слабых рук преимущественно с помощью голых шортов серебра. Время покупать физическое серебро, оно наиболее недооценено.
Продают, не купивши. Полная манипуляция, рынка нет с тех пор, как это стало возможным. 2 цены будет и отличаться будут в разы, со cталью уже было в 2016-м, когда реальный стальной прокат стоил 300 долларов, а лме рисовало 70.
hxbbgaf
 
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